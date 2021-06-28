Предприятие попало под санкции. Что должен объяснить руководитель своим работникам?
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алексей Викторович, на ваш взгляд, как объяснять руководителю предприятия, которое попало под санкции, столкнулось с санкционной политикой (в любом случае, кто-то да столкнется – не сразу, но через какое-то время), как объяснять простым людям, что санкции не повлияют на их зарплату, благосостояние, соцпакет?
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:
Почему же? Повлияют, если речь идет о конкретных экспортоориентированных предприятиях. Давайте конкретные пакеты, в чем выразилось санкционное давление на нашу страну? Первое – это возможности нашего экспорта, о чем сказано, калийных удобрений, нефти, нефтепродуктов. Понятное дело, что для Беларуси, для которой нефтепереработка действительно является очень серьезным внутренним и внешним фактором. Для нас очень тяжело будет переживаться невозможность поставок наших нефтепродуктов, хотя здесь интересно. Евросоюз ввел санкции, Великобритания, вроде как, не ввела, которая из Евросоюза вышла, которая сегодня является основным покупателем наших нефтепродуктов. Мы говорим о калийных удобрениях. Вроде, продукция переработки наших калийных солей запрещена, но потом оказывается, что там есть лазейка, когда основная масса сельскохозяйственных удобрений, возможна их поставка, потому что они нужны самим европейцам.
Кирилл Казаков:
Вам не кажется, когда вводили санкции, специально эти лазейки и делали?
Алексей Беляев:
Безусловно. Алексей говорил, что это возможность игры вдолгую, возможно, нас потом будут заманивать, где-то дырочки прикрывать, где-то приоткрывать. Когда мы говорим о санкциях с точки зрения простого человека, понятно, что обычный человек, который основную массу своего времени посвящает работе, личной жизни, семье, не думает о каких-то глобальных вещах.
Алена Сырова, СТВ:
Я попрошу вывести на экран цитату экс-кандидата в президенты Беларуси, госпожи Канопацкой. Она как гражданин тоже очень беспокоится о том, что могут ограничить импорт премиальных морепродуктов – кому что. Ограничат? Может такое произойти?
Анна Канопацкая, экс-кандидат в президенты Беларуси:
Как всегда в санкционной войне политиков пострадают широкие народные массы. Будет очень жаль, если в ответ на европейские экономические санкции Беларусь ограничит импорт премиальных морепродуктов.
Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Если маразм побеждает окончательно разум, то может быть все что угодно в этом плане. Но мы же переориентируемся. У нас есть замечательная собственная рыба, которую мы производим – 16,3 тысячи тонн мы производим, в том числе и ценных пород. И Российская Федерация окружена огромными морями.
Кирилл Казаков:
Это огромный рынок.
Алексей Беляев:
Кроме морепродуктов, надо же понимать простому человеку, что основная часть нашего экспорта – калийные удобрения, нефть – это же госпредприятия. Они недополучат прибыль, недополученная прибыль не придет в казну, нам придется сокращать социальные программы, вводить платную медицину, платное образование.
Кирилл Казаков:
То есть мы ждем социальных бунтов?
Алексей Беляев:
А кто в этом будет виноват?
Кирилл Казаков:
Понятное дело, что власть и руководство.
Алексей Беляев:
Я думаю, что здесь надо объяснять, что это не власти, которые данный момент пытаются сохранить максимально всю эту социалку, а внешние обстоятельства. Я не думаю, что это вызовет большой восторг – люди достаточно быстро это поймут.
Алена Сырова:
У них же цель – вывести людей из себя, представить все так, будто государство виновато.
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