Предприятие попало под санкции. Что должен объяснить руководитель своим работникам?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Алексей Викторович, на ваш взгляд, как объяснять руководителю предприятия, которое попало под санкции, столкнулось с санкционной политикой (в любом случае, кто-то да столкнется – не сразу, но через какое-то время), как объяснять простым людям, что санкции не повлияют на их зарплату, благосостояние, соцпакет?

Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:

Почему же? Повлияют, если речь идет о конкретных экспортоориентированных предприятиях. Давайте конкретные пакеты, в чем выразилось санкционное давление на нашу страну? Первое – это возможности нашего экспорта, о чем сказано, калийных удобрений, нефти, нефтепродуктов. Понятное дело, что для Беларуси, для которой нефтепереработка действительно является очень серьезным внутренним и внешним фактором. Для нас очень тяжело будет переживаться невозможность поставок наших нефтепродуктов, хотя здесь интересно. Евросоюз ввел санкции, Великобритания, вроде как, не ввела, которая из Евросоюза вышла, которая сегодня является основным покупателем наших нефтепродуктов. Мы говорим о калийных удобрениях. Вроде, продукция переработки наших калийных солей запрещена, но потом оказывается, что там есть лазейка, когда основная масса сельскохозяйственных удобрений, возможна их поставка, потому что они нужны самим европейцам.

Кирилл Казаков:

Вам не кажется, когда вводили санкции, специально эти лазейки и делали?

Алексей Беляев:

Безусловно. Алексей говорил, что это возможность игры вдолгую, возможно, нас потом будут заманивать, где-то дырочки прикрывать, где-то приоткрывать. Когда мы говорим о санкциях с точки зрения простого человека, понятно, что обычный человек, который основную массу своего времени посвящает работе, личной жизни, семье, не думает о каких-то глобальных вещах.

Алена Сырова, СТВ:

Я попрошу вывести на экран цитату экс-кандидата в президенты Беларуси, госпожи Канопацкой. Она как гражданин тоже очень беспокоится о том, что могут ограничить импорт премиальных морепродуктов – кому что. Ограничат? Может такое произойти?