Дзиодзина: пожелание мирного неба и мира на улицах стало символом соцпотребности в безопасности и стабильности

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда начинается очередной календарный год, человек психологически склонен надеяться, что с наступлением нового времени станет лучше и предстоящий год станет счастливее. Особенно, если его предшественник был нелегким.

Обычно на праздники как себе, так и самым близким мы желаем то, что наиболее важно: здоровья, достатка, любви. А с учетом всеобщей политической ситуации пожелание мирного неба и мира на улицах стало символом социальной потребности в безопасности и стабильности. Ведь как бы ни отличался уровень стрессоустойчивости у самых разных людей, стремление понимать мир и прогнозировать жизнь – это и то, что должно приводить в спокойствие.

Неопределенность – это тревога. Даже тревога стремится стать страхом лишь потому, что, обладая развернутой информацией о проблеме, можно предпринимать шаги по устранению трудности. Противодействие неизвестности требует больше сил, большего напряжения и большей мудрости, дабы взбалмошный или спонтанный враг не застал врасплох.