Дзиодзина: пожелание мирного неба и мира на улицах стало символом соцпотребности в безопасности и стабильности

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда начинается очередной календарный год, человек психологически склонен надеяться, что с наступлением нового времени станет лучше и предстоящий год станет счастливее. Особенно, если его предшественник был нелегким.
Обычно на праздники как себе, так и самым близким мы желаем то, что наиболее важно: здоровья, достатка, любви. А с учетом всеобщей политической ситуации пожелание мирного неба и мира на улицах стало символом социальной потребности в безопасности и стабильности. Ведь как бы ни отличался уровень стрессоустойчивости у самых разных людей, стремление понимать мир и прогнозировать жизнь – это и то, что должно приводить в спокойствие.
Неопределенность – это тревога. Даже тревога стремится стать страхом лишь потому, что, обладая развернутой информацией о проблеме, можно предпринимать шаги по устранению трудности. Противодействие неизвестности требует больше сил, большего напряжения и большей мудрости, дабы взбалмошный или спонтанный враг не застал врасплох.
Алена Дзиодзина:
Поздравляя Беларусь на завершающем этапе всех новогодних праздников, Президент отметил, что безопасность и мир в стране держатся на плечах с погонами и в то же время на плечах тех, кто работает с информацией, экономикой, аналитикой. Возвращаясь к потребностям населения в том, чтобы мир был стабилен, понятен и предсказуем, работа людей в инфополе обретает особую значимость.
Кто-то должен сообщать информацию, кто-то должен ее пояснять, задача экспертного мнения – предлагать разобраться. Ведь, чувствуя, как нестабилен мир, человек склонен искать уверенность у политиков, у военных, у различного рода экспертов.
Понимание ситуации предоставляет возможность оценивать степень угрозы. И несмотря на то, что контекст может быть осложнен проблемами, череда заметных решений, шагов и упреждающих действий способны поддерживать в обществе чувство контроля.
Если тревожная обстановка по всему миру становится данностью, то контролировать ситуацию на своей территории дорогого стоит. Подводя итоги прошедшего года, Президент назвал его знаковым и, несмотря на общую ситуацию в мире, успешным. И здесь основным индикатором общей победы над хаосом – это мирное небо, мирные улицы и относительный мир в головах.
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