«Извините меня, Китай будет терпеть?» Алексей Беляев о том, почему план Запада построить глобальный мир обречён на провал

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Если чисто гипотетически предположить, что мы идем на все предложения коллективного Запада, выпускам политзаключенных, проводим дополнительные выборы, нам станет лучше? Алена Сырова, СТВ:

Как они их называют.

Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:

Не думаю. Потому что задача санкций – экономическое принуждение к выполнению политических решений. Политика в данном случае превалирует. Политическая задача у Запада по отношению к Беларуси длительное время была одна – как можно больше отдалить, оторвать Беларусь от России, вырвать ее вообще из контекста восточного вектора, поманить какими-то плюшками. Мы видим, что Украину манили, манили, в результате сейчас Украина – это такая территория, где непонятно, кто у власти: то ли американский посол, то ли представитель Госдепа, периодически приезжающий. Понятно, например, что в Украине выросла стоимость газа в несколько раз буквально одномоментно. Если вы думаете, что для Беларуси ожидается что-то другое, здесь будут сажать райские кущи, то это очень глубокое заблуждение. Кирилл Казаков:

Надеются на кредиты МВФ, на инвестиции, на приватизацию, на продажу земли. Алексей Беляев:

Вот приватизация – да, это будет номер один. Причем, скорее всего, какой-нибудь БелАЗ будет у нас не просто приватизирован, а уничтожен как предприятие, чтобы сюда Caterpillar свои тракторы привозил.