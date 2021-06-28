«Извините меня, Китай будет терпеть?» Алексей Беляев о том, почему план Запада построить глобальный мир обречён на провал
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Если чисто гипотетически предположить, что мы идем на все предложения коллективного Запада, выпускам политзаключенных, проводим дополнительные выборы, нам станет лучше?
Алена Сырова, СТВ:
Как они их называют.
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета:
Не думаю. Потому что задача санкций – экономическое принуждение к выполнению политических решений. Политика в данном случае превалирует. Политическая задача у Запада по отношению к Беларуси длительное время была одна – как можно больше отдалить, оторвать Беларусь от России, вырвать ее вообще из контекста восточного вектора, поманить какими-то плюшками. Мы видим, что Украину манили, манили, в результате сейчас Украина – это такая территория, где непонятно, кто у власти: то ли американский посол, то ли представитель Госдепа, периодически приезжающий. Понятно, например, что в Украине выросла стоимость газа в несколько раз буквально одномоментно. Если вы думаете, что для Беларуси ожидается что-то другое, здесь будут сажать райские кущи, то это очень глубокое заблуждение.
Кирилл Казаков:
Надеются на кредиты МВФ, на инвестиции, на приватизацию, на продажу земли.
Алексей Беляев:
Вот приватизация – да, это будет номер один. Причем, скорее всего, какой-нибудь БелАЗ будет у нас не просто приватизирован, а уничтожен как предприятие, чтобы сюда Caterpillar свои тракторы привозил.
Алексей Беляев:
Если глобально рассуждать, вопрос с санкциями одновременно бьет и по Западу. Они долгое время, 30 лет после распада СССР, внушали нам и себе, что строят некий глобальный мир, где есть общие правила игры. И эти правила игры должны быть для всех одинаковы, не должно быть исключений, потому что иначе это не будет глобальным миром. Санкции, обрезание экономическое, и политическое сотрудничество с теми или иными частями мира, которые в этот глобальный проект не вписываются, означают крах этого глобального проекта.
Если раньше там были одна-две страны-изгоя – Северная Корея, например, пугало мировое, страшилка, тот же Иран со своей ядерной программой. Теперь – кого ни возьми: то Венесуэла, то Беларусь, то Россия сейчас. Они сами создают сегодня целый набор стран, такой лагерь, который они исключают из своего глобального мира. Таким образом те люди, которые попали… Как говорится, враг моего врага – мой друг. Хочешь, не хочешь, заставляют объединяться и искать какие-то пути соприкосновения. Фактически, они создают себе какой-то новый противовес. Санкционная война с Китаем, которая началась еще при Трампе. Китай поставлен сегодня вне игры, вне глобального мира, создававшегося долго. Извините меня, Китай будет терпеть? Нет, он будет отстаивать свои интересы, здесь мы будем объективно союзниками. Поэтому я бы не стал драматизировать. Да, будет какая-то часть переживаться тяжело. Да, где-то нам придется перенаправить свои потоки. Да, где-то, может быть, начнутся некоторые сокращения, урезания, но в целом мы выстоим. Мы выстоим по объективным причинам, потому что мы не одни.
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