«Предлагали всё, но ели сало». Чем Александр Лукашенко угощал Путина, Меркель и Порошенко?

Наиля Аскер-заде:

Здесь на стенах фотографии с лидерами разных стран, но фото с Зеленским я не нашла.

Александр Лукашенко:

А где Зеленский?

Голос за кадром:

Здесь у нас кучно представлено.

Александр Лукашенко:

Одно другого не меняет. Это ее косяки, недоработки. Это мы поправим, у нас есть хорошие фотографии.

Наиля Аскер-заде:

Зато фото с Мишустиным уже висит. Наверное, самое свежее из представленных здесь.

Александр Лукашенко:

Наверное.

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