«Предлагали всё, но ели сало». Чем Александр Лукашенко угощал Путина, Меркель и Порошенко?

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Здесь на стенах фотографии с лидерами разных стран, но фото с Зеленским я не нашла.
Александр Лукашенко:
А где Зеленский?
Голос за кадром:
Здесь у нас кучно представлено.
Александр Лукашенко:
Одно другого не меняет. Это ее косяки, недоработки. Это мы поправим, у нас есть хорошие фотографии.
Наиля Аскер-заде:
Зато фото с Мишустиным уже висит. Наверное, самое свежее из представленных здесь.
Александр Лукашенко:
Наверное.
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Наиля Аскер-заде:
Это, пожалуй, одна из самых небольших, но самая знаменитая комната в этом дворце – Зеленый зал. Здесь в середине февраля 2015 года проходили переговоры в нормандском формате на высшем уровне. Изначально гости должны были в этой комнате просто встретиться, но в итоге все переговоры прошли именно здесь. Они продлились 16 часов.
Александр Лукашенко:
Вот, они почему-то все сели здесь. Я не знаю, почему они сбились в кучу.
Наиля Аскер-заде:
Кто где сидел?
Александр Лукашенко:
Я Путину пододвинул это кресло. И все почему-то – помнишь? – постили, что Лукашенко не давал Путину то ли сесть, то ли наоборот. Я ему пододвинул: «Садись сюда». А они там уселись все: Ангела с Олландом, Порошенко там где-то сидел и Путин здесь. Сидели, наверное, несколько часов. Я им сало сюда приносил покушать.
Наиля Аскер-заде:
Что пили? Только чай, кофе или крепкие напитки тоже предлагались?
Александр Лукашенко:
Нет, не пили крепкие.
Наиля Аскер-заде:
Но предлагали?
Александр Лукашенко:
Пожалуйста: самогон, водка – это же наш напиток. Предлагали все, но ели сало.
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