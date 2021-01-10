«Я знаю, какое будет определение». Александр Лукашенко о том, как будет называться эпоха его президентства

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Вы считаете, что политический кризис завершился? Или его вообще не было?
Александр Лукашенко:
После каждых выборов у нас такой кризис. Он связан с политикой, но всегда в основе лежит – один из столпов, если можно так выразиться – экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться, хотя бы как в этом году, нам ни будущий, ни 2023, ни 2025 годы не страшны.
«Не хочу о ней говорить плохо». Как Александр Лукашенко относится к Светлане Тихановской?
Наиля Аскер-заде:
Когда будут говорить про эпоху Лукашенко, какое определение вы хотите, чтобы давали?