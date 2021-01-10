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«Я знаю, какое будет определение». Александр Лукашенко о том, как будет называться эпоха его президентства

10 января 2021 20:43
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:
Вы считаете, что политический кризис завершился? Или его вообще не было?

«Я знаю, какое будет определение». Александр Лукашенко о том, как будет называться эпоха его президентства-1

Александр Лукашенко:
После каждых выборов у нас такой кризис. Он связан с политикой, но всегда в основе лежит – один из столпов, если можно так выразиться – экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться, хотя бы как в этом году, нам ни будущий, ни 2023, ни 2025 годы не страшны.

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Наиля Аскер-заде:
Когда будут говорить про эпоху Лукашенко, какое определение вы хотите, чтобы давали?

«Я знаю, какое будет определение». Александр Лукашенко о том, как будет называться эпоха его президентства-4

Александр Лукашенко:
Эпоха Лукашенко, я даже не хочу, я знаю, как будет и какое будет определение. Эпоха Лукашенко – это эпоха стабильности, мира и справедливости.

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# Действующие лица. Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде # Александр Лукашенко # Наиля Аскер-заде # Фотофакт

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