В Гомельском регионе за 2025 год планируют отремонтировать 890 улиц и 20 мостов
890 улиц и 20 мостов планируют отремонтировать за 2025 год в Гомельском регионе. Работы идут во всей районах области, особое внимание – инфраструктуре агрогородков: за сезон приведут в порядок 30 километров сельских дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре мостовых сооружения обновят еще до начала лета. Всего на реконструкцию путепроводов выделено 19 миллионов рублей.
Денис Ясько, генеральный директор предприятия «Гомельавтодор»:
Продолжение реконструкции моста через реку Припять в Мозырском районе. Продолжаем работы по мосту через реку Сож в Ветковском районе. Также продолжаем работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 в Речицком районе по первой очереди.
Плановый осмотр улиц после зимы показал: почти половина дорожного полотна в регионе требует обновления. Ресурсов для этого достаточно.
Вячеслав Пархоменко, генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области»:
Создано 20 участков на территории области жилищно-коммунального хозяйства, в которых имеется 140 человек личного состава, порядка 114 единиц различной техники, таких как асфальтоукладчики, экскаваторы, бензорезы и так далее. То есть вся необходимая техника для выполнения ремонтных работ.
Выполнение государственной программы «Дороги Беларуси» остается на постоянном контроле. В планах коммунальных служб также благоустройство придомовых территорий.