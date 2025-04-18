В Гомельском регионе за 2025 год планируют отремонтировать 890 улиц и 20 мостов

890 улиц и 20 мостов планируют отремонтировать за 2025 год в Гомельском регионе. Работы идут во всей районах области, особое внимание – инфраструктуре агрогородков: за сезон приведут в порядок 30 километров сельских дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре мостовых сооружения обновят еще до начала лета. Всего на реконструкцию путепроводов выделено 19 миллионов рублей.

Денис Ясько, генеральный директор предприятия «Гомельавтодор»:

Продолжение реконструкции моста через реку Припять в Мозырском районе. Продолжаем работы по мосту через реку Сож в Ветковском районе. Также продолжаем работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 в Речицком районе по первой очереди.

Плановый осмотр улиц после зимы показал: почти половина дорожного полотна в регионе требует обновления. Ресурсов для этого достаточно.