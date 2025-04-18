Лукашенко поздравил Президента Зимбабве и братский народ этой страны с 45-летием независимости

«Проявив непоколебимое мужество и патриотизм в самоотверженной борьбе против колониального режима, зимбабвийцы добыли свободу и открыли новую эпоху в истории своего государства, которое сегодня является одним из наиболее прогрессивных в Африке. В Республике Беларусь Вас, непосредственного участника национально-освободительного движения, знают как преданного патриота, который заботится о благополучии граждан. Под Вашим мудрым руководством Республика Зимбабве планомерно развивает экономику, целенаправленно повышает уровень и качество жизни людей, успешно содействует решению вопросов региональной безопасности и глобального порядка, активно расширяет внешнеполитические связи. Надеюсь на дальнейшее наращивание динамики межгосударственных отношений. Мне очень приятно отметить положительную роль белорусско-зимбабвийской дружбы в социально-экономическом развитии вашей красивой страны. Буду рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле в мае этого года и подробно обсудить перспективные направления деятельности в различных отраслях», – подчеркнул Александр Лукашенко.