«Самогон или водку?» Вот что пьёт Александр Лукашенко

Александр Лукашенко:

Ни то, ни другое в силу особенностей своего организма. У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я практически человек непьющий. Но пью. В двух случаях. Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить. И второй случай – если ты находишься в женском коллективе, ты тоже не будешь святым казаться. А в общем у меня не стоит вопрос, водка или самогон. Я вообще крепкие спиртные напитки по большому счету не могу пить.