«Самогон или водку?» Вот что пьёт Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Что вы предпочитаете: самогон или водку?
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Что вы предпочитаете: самогон или водку?
Александр Лукашенко:
Ни то, ни другое в силу особенностей своего организма. У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я практически человек непьющий. Но пью. В двух случаях. Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить. И второй случай – если ты находишься в женском коллективе, ты тоже не будешь святым казаться. А в общем у меня не стоит вопрос, водка или самогон. Я вообще крепкие спиртные напитки по большому счету не могу пить.
Читайте также:
«Какая у Президента может быть диета? Меня уже научили есть всякую гадость». Чем питается Александр Лукашенко?
«Я знаю, какое будет определение». Александр Лукашенко о том, как будет называться эпоха его президентства
Александр Лукашенко рассказал, чем займётся, когда перестанет быть Президентом