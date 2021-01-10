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«Самогон или водку?» Вот что пьёт Александр Лукашенко

10 января 2021 21:34
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:
Что вы предпочитаете: самогон или водку?

«Самогон или водку?» Вот что пьёт Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко:
Ни то, ни другое в силу особенностей своего организма. У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я практически человек непьющий. Но пью. В двух случаях. Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить. И второй случай – если ты находишься в женском коллективе, ты тоже не будешь святым казаться. А в общем у меня не стоит вопрос, водка или самогон. Я вообще крепкие спиртные напитки по большому счету не могу пить.

«Самогон или водку?» Вот что пьёт Александр Лукашенко-4

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