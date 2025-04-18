Национальный аэропорт Минска подтвердил готовность к работе в весенне-летний период

Завершилась плановая ежегодная подготовка Национального аэропорта к весенне-летнему периоду. Заключение комиссии положительное. Аэродром в Минске, как и филиалы в Орше и Могилеве, здания и сооружения предприятия полностью готовы к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

