Национальный аэропорт Минска подтвердил готовность к работе в весенне-летний период

Завершилась плановая ежегодная подготовка Национального аэропорта к весенне-летнему периоду. Заключение комиссии положительное. Аэродром в Минске, как и филиалы в Орше и Могилеве, здания и сооружения предприятия полностью готовы к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проведено сезонное и техническое обслуживание аэронавигационного, радиотехнического и светосигнального оборудования, а также транспорта, спецмашин, средств перронной механизации и наземного обслуживания воздушных судов. Сотрудники аэропорта прошли дополнительное теоретическое и практическое обучение, повторные инструктажи и тренировки. Напомним, на весенне-летнее расписание полетов Национальный аэропорт Минск перешел с конца марта.