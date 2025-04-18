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Национальный аэропорт Минска подтвердил готовность к работе в весенне-летний период

18 апреля 2025 07:17
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Завершилась плановая ежегодная подготовка Национального аэропорта к весенне-летнему периоду. Заключение комиссии положительное. Аэродром в Минске, как и филиалы в Орше и Могилеве, здания и сооружения предприятия полностью готовы к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 

Национальный аэропорт Минска подтвердил готовность к работе в весенне-летний период-2

Проведено сезонное и техническое обслуживание аэронавигационного, радиотехнического и светосигнального оборудования, а также транспорта, спецмашин, средств перронной механизации и наземного обслуживания воздушных судов. Сотрудники аэропорта прошли дополнительное теоретическое и практическое обучение, повторные инструктажи и тренировки. Напомним, на весенне-летнее расписание полетов Национальный аэропорт Минск перешел с конца марта.

# Национальный аэропорт # Национальный аэропорт «Минск»

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