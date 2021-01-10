Александр Лукашенко о ЧМ по хоккею: оснований для того, чтобы не прошёл, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

А как вы считаете, все-таки чемпионат мира по хоккею все-таки пройдет в Минске? Есть шанс?

Александр Лукашенко:

Мы особо не паримся. Пройдет – пройдет, не пройдет – не пройдет. Но оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить. Арены готовы, вот тренировочная, это канадская площадка.