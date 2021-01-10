Кого Александр Лукашенко считает своим другом?

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Вы Путина считаете своим другом?
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Вы Путина считаете своим другом?
Александр Лукашенко:
Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне.
Наиля Аскер-заде:
А еще друзья у вас есть?
Александр Лукашенко:
Тяжелый вопрос. Я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет.
Наиля Аскер-заде:
А враги?
Александр Лукашенко:
Противников очень много. Стали ли они врагами, наверное, время покажет.