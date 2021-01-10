Кого Александр Лукашенко считает своим другом?

Александр Лукашенко:

Да, я его считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне.

Наиля Аскер-заде:

А еще друзья у вас есть?

Александр Лукашенко:

Тяжелый вопрос. Я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет.