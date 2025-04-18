ФСБ задержала агента СБУ, собиравшегося устроить взрыв в Новороссийске

В Краснодарском крае сотрудниками ФСБ задержан агент СБУ, который планировал теракт в здании администрации Новороссийска. Об этом пишет ТАСС.

У задержанного были собраны сведения о кораблях Черноморского флота и о российских военных, а также изъято самодельное взрывное устройство весом 2,5 кг.

В декабре 2024 года он был завербован спецслужбами Украины через интернет. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке террористического акта.