Выжила после расстрела и всё равно рвалась в бой. Каким был боевой путь Софьи Капустик?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Ксения Ефимчик, ученица гимназии № 14 Минска:
Моя прабабушка Капустик Софья Ивановна родилась в 1924 году в деревне Сеница. В 1941 году в возрасте 17 лет она вступила в минское подполье, где была связной у партизан и подпольщиков. Принимала участие в боях с фашистами. Спустя два года соседка рассказала немцам о деятельности моей прабабушки, и ее арестовали гестаповцы. После мучительных пыток информацию она не выдала, и ее отправили в концлагерь «Тростенец». По ее рассказам, печи крематория не работали. И ее группу отправили в деревню Тростенец на расстрел. Вместе с ней на верную смерть шли двоюродная сестра и два двоюродных брата. Их расстреляли.
Мою прабабушку ранили, от болевого шока она потеряла сознание. Вечером на место расстрела пришли местные жители закапывать тела и обнаружили мою прабабушку под грудой трупов. Пожилая пара из деревни забрала ее к себе и лечила на протяжении двух месяцев. Когда моя прабабушка поправилась, она хотела уйти в партизанский отряд, но не успела. Немцы окружили деревню и многих жителей забрали в Германию на принудительные работы. На протяжении полутора лет моя прабабушка находилась на чужбине. И только после Победы в 45-м году она вернулась на родину инвалидом. Была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.
В мирное время моя прабабушка на протяжении 40 лет работала учительницей белорусского языка и литературы в деревне Луговая Слобода Минского района. После выхода на пенсию работала библиотекарем в той же школе. После войны Софья Ивановна вышла замуж и родила троих сыновей. В 2002 году моей прабабушки не стало. Она была похоронена с почетным караулом и военными почестями в деревне Сеница. Всю жизнь моя прабабушка учила не только своих детей, но и других, одному – ценить жизнь и голубое небо над головой.
Спасибо герою моей семьи. Спасибо героям моей страны!
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