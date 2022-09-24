Выжила после расстрела и всё равно рвалась в бой. Каким был боевой путь Софьи Капустик?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Ксения Ефимчик, ученица гимназии № 14 Минска:

Моя прабабушка Капустик Софья Ивановна родилась в 1924 году в деревне Сеница. В 1941 году в возрасте 17 лет она вступила в минское подполье, где была связной у партизан и подпольщиков. Принимала участие в боях с фашистами. Спустя два года соседка рассказала немцам о деятельности моей прабабушки, и ее арестовали гестаповцы. После мучительных пыток информацию она не выдала, и ее отправили в концлагерь «Тростенец». По ее рассказам, печи крематория не работали. И ее группу отправили в деревню Тростенец на расстрел. Вместе с ней на верную смерть шли двоюродная сестра и два двоюродных брата. Их расстреляли.