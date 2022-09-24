«Он обладал неуёмной жаждой жизни». Какие боевые события закалили красноармейца Александра Колоду?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Александра Колода, ученица гимназии № 14 Минска:

Мой прадед Александр Тимофеевич Колода – личность значимая и неординарная. И я горжусь, что ношу не только его фамилию, но и имя. Александр Тимофеевич родился в 1918 году в Украине, в селе Карнауховка. До войны работал учителем начальных классов в селе Софиевка. В 1941 году вступил в ряды Красной армии как красноармеец-наводчик 544-го гаубичного артиллерийского полка. А в 1942 году стал курсантом Томского артиллерийского училища.