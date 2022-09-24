«Он обладал неуёмной жаждой жизни». Какие боевые события закалили красноармейца Александра Колоду?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Александра Колода, ученица гимназии № 14 Минска:
Мой прадед Александр Тимофеевич Колода – личность значимая и неординарная. И я горжусь, что ношу не только его фамилию, но и имя. Александр Тимофеевич родился в 1918 году в Украине, в селе Карнауховка. До войны работал учителем начальных классов в селе Софиевка. В 1941 году вступил в ряды Красной армии как красноармеец-наводчик 544-го гаубичного артиллерийского полка. А в 1942 году стал курсантом Томского артиллерийского училища.
Именно там, в далеком Томске, он познакомился со студенткой томского университета, которая стала его женой и прожила с ним всю жизнь. Командир взвода управления артполка, замкомандира батареи артполка, командир батареи, замкомандира дивизиона, начальник штаба дивизиона Ленинградского фронта – такой военный путь был пройден моим дедушкой. Трижды раненный. Он через всю жизнь пронес дружбу с рижской девушкой и санинструктором Антониной Орловой, которая после попадания снаряда откопала его из земли и на своих руках тащила через поле боя. Все это только закалило моего прадеда.
Он обладал неуемной жаждой жизни. После войны окончил факультет физики и математики Молодечненского педагогического института. До конца 70-х был директором школы Рогачевского района, председателем Рогачевского райкома работников просвещения и председателем Рогачевского райкома профсоюза работников просвещения. Многочисленные ордена и награды бережно хранятся в нашем семейном архиве и передаются с историей из поколения в поколение.
Спасибо герою моей семьи. Спасибо героям моей страны!
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