«Погода играет значительную роль». Турчин о секретах хорошего урожая и передовиках уборочной кампании

Новости Беларуси. Перенесемся в край душевно воспетый Якубом Коласом, привлекающий завораживающими принеманскими пейзажами. Столбцы 24 сентября принимают гостей фестиваля-ярмарки тружеников села Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сейчас происходит на фестивале тружеников села Минской области – узнали у нашего корреспондента Костантина Герцева.

Константин Герцев, корреспондент:

Несколько часов назад здесь подводили итоги уборочной кампании-2022 для Минской области. И она действительно была успешная, рекордная. Более двух миллионов тонн зерна намолотили аграрии центрального региона, это четверть республиканского каравая. Как заверил губернатор Минской области Александр Турчин, его область стала донором продовольственной безопасности. Все поручения главы государства, поставленные перед корпусом руководства области, были выполнены. Да, были определенные спорные моменты. Но результат показал, что курс был выбран верный. Но расслабляться не стоит. Завтра, 25 сентября, несмотря на воскресный день, аграрии снова выйдут в поле. Впереди кукуруза, свекла, лен. Это значит, что все только начинается.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Конечно, погода играет значительную роль. Но все зависит от человека, от нашей технической вооруженности, от соблюдения технологий. Я уверен, что аграрии Минщины абсолютно правильно движутся в этом направлении. Те результаты, огромное количество передовиков, которые намолотили две, три, четыре, пять и даже шесть тысяч зерна, причем на отечественной технике, эти цифры, знаете, говорящие о многом. Поэтому огромные слова благодарности всем аграриям не только Минщины, аграриям всей нашей страны. Потому что они все просто молодцы, замечательно поработали в этом году. Мы продолжаем работать, у нас еще огромное количество сельхозработ.

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Подмечены черты, которые четко обозначили, насколько труден сегодня каравай. Потому что над ним работали все коллективы сельхозпредприятий, каждый комбайнер, механизатор, полевод и руководитель с учетом своего профессионализма вложили душу в каравай Минской области.