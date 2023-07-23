Правила уборки лука и озимого чеснока, а также полива овощей. Советы дачникам

Жара понемногу спадает, дни становятся короче, а вечера прохладнее. Осень не за горами, но у дачников еще есть время насладиться погожими летними деньками, рассказали в программе « Плюс-минус ». Постарайтесь спланировать дела так, чтобы не только для работы на участке, но и для отдыха времени хватило. А наши подсказки в этом помогут.

Убираем лук. Оптимальный срок уборки севка в средней полосе – до 5 августа. Займитесь также сбором озимого чеснока. С этой работой не стоит затягивать – передержанные на грядке луковицы и головки чеснока хранятся плохо.

В сухую погоду овощи требуют полива – недостаток влаги приводит к снижению урожая, корнеплоды (свекла, морковь, репа, редька) становятся дряблыми, грубеют, их вкус ухудшается. В особом внимании нуждаются овощи в теплице, где растения целиком и полностью зависят от человека.