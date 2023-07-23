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Правила уборки лука и озимого чеснока, а также полива овощей. Советы дачникам

23 июля 2023 06:55
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Жара понемногу спадает, дни становятся короче, а вечера прохладнее. Осень не за горами, но у дачников еще есть время насладиться погожими летними деньками, рассказали в программе «Плюс-минус». Постарайтесь спланировать дела так, чтобы не только для работы на участке, но и для отдыха времени хватило. А наши подсказки в этом помогут.

Правила уборки лука и озимого чеснока, а также полива овощей. Советы дачникам-1

Убираем лук. Оптимальный срок уборки севка в средней полосе – до 5 августа. Займитесь также сбором озимого чеснока. С этой работой не стоит затягивать – передержанные на грядке луковицы и головки чеснока хранятся плохо.

В сухую погоду овощи требуют полива – недостаток влаги приводит к снижению урожая, корнеплоды (свекла, морковь, репа, редька) становятся дряблыми, грубеют, их вкус ухудшается. В особом внимании нуждаются овощи в теплице, где растения целиком и полностью зависят от человека.

Правила уборки лука и озимого чеснока, а также полива овощей. Советы дачникам-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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