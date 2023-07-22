«Макушка лета» клонится к спаду. Народные приметы на конец июля, которые предскажут похолодание

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус». 24 июля – Ольга Страдница. Эту пору называли страдно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. Также подмечали: резкий гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

25 июля – Прокл Плакальщик. Православная церковь в этот день вспоминает святых мучеников Прокла и Илария. На Руси Прокла называли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. По росе судили и о погоде на ближайшее время. Сильная роса и туман по утру предвещали ясные дни. 26 июля – день Архангела Гавриила. На Руси в этот день говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». Продолжалась жатва. Обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди, нужно было опасаться гибели урожая.