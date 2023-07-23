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Лунный календарь огородника на июль-2023. Какие дни удачны для посевов?

23 июля 2023 06:55
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 23-25 июля – среднеурожайные дни для посева картошки второго урожая, а также шпината, сельдерея и редьки. Хорошие дни для посадки любых цветов и живой изгороди, рассказали в программе «Плюс-минус». Не рекомендуется в эти дни прививать и пасынковать растения.

26-27 июля – удачные дни, чтобы посеять зелень, базилик, шпинат и щавель, а также любые цветы.

Лунный календарь огородника на июль-2023. Какие дни удачны для посевов?-1

28 и 29 июля рекомендован посев многолетнего лука, редиса, огурцов для доращивания в теплице. Разрешена обрезка больных и сухих частей растений, борьба с вредителями и заболеваниями сада. Нельзя однако в эти дни поливать растения, пересаживать и работать с корнями.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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