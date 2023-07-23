Лунный календарь огородника на июль-2023. Какие дни удачны для посевов?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 23-25 июля – среднеурожайные дни для посева картошки второго урожая, а также шпината, сельдерея и редьки. Хорошие дни для посадки любых цветов и живой изгороди, рассказали в программе «Плюс-минус». Не рекомендуется в эти дни прививать и пасынковать растения.

26-27 июля – удачные дни, чтобы посеять зелень, базилик, шпинат и щавель, а также любые цветы.