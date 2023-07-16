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Регулярно удаляйте пасынки и листья. Как вырастить сладкий виноград?

16 июля 2023 14:58
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Объем урожая на ветвях уже виден, пора ставить подпорки под наиболее нагруженные ветки, рассказали в программе «Плюс-минус». Тем, кто хочет получить крупные плоды, пора нормировать количество плодов на ветках. Удаляются мелкие, близко растущие, корявые в первую очередь. Оставшиеся прореживаются так, чтобы между ними было сантиметров 15-20. Попробуйте и результат вас непременно удивит.

Регулярно удаляйте пасынки и листья. Как вырастить сладкий виноград?-1

Не забудьте про виноград. Он активно растет и завязывает плоды, его обязательно нужно ограничивать в ростовой деятельности. Оставить на каждом плодоносящем побеге по одной кисточке – это сделает его крупнее.

Регулярно удаляйте пасынки и листья, затеняющие зреющие грозди. Удаленные листки можно с пользой законсервировать на предстоящую зиму в качестве оригинальной закуски. Виноград необходимо опрыскивать по листу удобрениями, калий в их составе сделает ягоды слаще.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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