Регулярно удаляйте пасынки и листья. Как вырастить сладкий виноград?

Объем урожая на ветвях уже виден, пора ставить подпорки под наиболее нагруженные ветки, рассказали в программе « Плюс-минус ». Тем, кто хочет получить крупные плоды, пора нормировать количество плодов на ветках. Удаляются мелкие, близко растущие, корявые в первую очередь. Оставшиеся прореживаются так, чтобы между ними было сантиметров 15-20. Попробуйте и результат вас непременно удивит.

Не забудьте про виноград. Он активно растет и завязывает плоды, его обязательно нужно ограничивать в ростовой деятельности. Оставить на каждом плодоносящем побеге по одной кисточке – это сделает его крупнее.

Регулярно удаляйте пасынки и листья, затеняющие зреющие грозди. Удаленные листки можно с пользой законсервировать на предстоящую зиму в качестве оригинальной закуски. Виноград необходимо опрыскивать по листу удобрениями, калий в их составе сделает ягоды слаще.

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