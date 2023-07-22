Караник: озимый ячмень показал самую высокую урожайность в республике

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

На сегодняшний момент завершена уборка озимого ячменя как первой культуры. Он показал чуть хуже урожайность, чем в прошлом году, но самую высокую в республике. И я думаю, что к активной фазе уборочной мы приступим в начале следующей недели, когда будет обеспечено созревание остальных культур. Это и озимый рапс, и озимая пшеница. По рапсу первые цифры показывают, что урожай будет тоже неплохой. По остальной зерновой группе, когда общаешься с представителями АПК, они очень не любят считать урожай на корню. Когда он будет в бункере, тогда мы и поговорим. Все необходимое для того, чтобы он максимально оперативно был в бункере и на зерносушильном комплексе, в области есть.