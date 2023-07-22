Караник: озимый ячмень показал самую высокую урожайность в республике

Новости Беларуси. Республиканский каравай к вечеру 22 июля завесил на миллион тонн. Столько зерна нового урожая с учетом рапса намолотили аграрии. Более половины – озимый ячмень. По стране убрали уже 95 % полей с этой культурой. За работу хлеборобы взялись с удвоенной силой – результат прошедшего накануне селекторного совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Что до положительных примеров, то в Брестской и Гродненской областях темпы уборочной удовлетворительные. Здесь повезло с погодой, но многое решает кадровый вопрос. Ответственное руководство – хорошие результаты.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
На сегодняшний момент завершена уборка озимого ячменя как первой культуры. Он показал чуть хуже урожайность, чем в прошлом году, но самую высокую в республике. И я думаю, что к активной фазе уборочной мы приступим в начале следующей недели, когда будет обеспечено созревание остальных культур. Это и озимый рапс, и озимая пшеница. По рапсу первые цифры показывают, что урожай будет тоже неплохой. По остальной зерновой группе, когда общаешься с представителями АПК, они очень не любят считать урожай на корню. Когда он будет в бункере, тогда мы и поговорим. Все необходимое для того, чтобы он максимально оперативно был в бункере и на зерносушильном комплексе, в области есть.
Однако расслабляться не стоит, уборочная только началась. И от ее итогов зависит не только продуктовая корзина, но и обеспечение переработчиков сырьем, запасы для сферы животноводства. Подводя итоги, Александр Лукашенко напомнил: только мощная экономика сегодня может гарантировать мир и покой в стране.
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