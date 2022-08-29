«Практически ничего не понимает». Что для молодёжи значит 17 сентября?

Алена Сырова: Разделили нашу страну, но уже не по принципу запад-восток, а как-то по мыслям, наверное, что ли, по мироощущению. Понятно дело, что, наверное, в этот праздник мы тоже вкладываем уже какие-то другие, помимо исторических, смыслы. Что касается молодежи. Возможно, конечно, не все так глубоко знают историю, как наши гости…

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Очень хорошо и отчетливо помню, как мы ответственно готовились в прошлом году к этому празднику. Точно так же, как и в этом. Но это было первое мероприятие после съездовского для БРСМ. И очень хорошо помню, как мы после первых же встреч с молодежью, общаясь на этот счет, понимаем, что молодежь практически ничего не понимает. Что это за праздник, чему он посвящен. И какая важнейшая идеологическая подпорка у основания этого праздника. Начиная от таких моментов… Ребята трактуют: так это был поход Красной армии, это вообще была русско-польская война, понимаете? Начинаем объяснять, подождите, вот наши дети, белорусы. Рижский пакт. Соответственно, полонизация полнейшая. Отсутствие возможности образования для школьников. Просто не разрешали детям учиться.

И далее потом, по крупицам, обосновывая на встречах с коллективом, что это на самом деле сама Антанта и линия Керзона. Ведь это признанная территория оседлости польско-белорусских народов. Которая как раз таки там прилегал. Сопоставляя эти факты, только тогда: а, ну да. И вот сейчас одна из важнейших позиций… Мы его называем так: критериальный лист или чек-лист. При назначении на должность первого секретаря – это знание исторической базы этого праздника. Так как в текущий момент времени этот праздник имеет очень большое значение. Именно тогда наша территориальная целостность была восстановлена, именно благодаря этому освободительному походу и комсомольцу Притыцкому, который тогда возглавил повстанческое комсомольское движение с территории Западной Беларуси. Хотя мне этот термин тоже не нравится. Это все-таки не географическое, это политическое такое клише – Западная Беларусь. Надо от него уходить. Это наша белорусская земля.

Именно тогда Притыцкий выступил с этой инициативой. Его пламенную речь потом цитировал весь Советский Союз. Поэтому и мероприятия соответствующие проводятся, и, более того, через телефон. Почему, кстати, молодежь не знает, и если задаешь вопрос… Вы можете прямо сейчас загуглить. Что делает взрослый человек? Гуглит, попадает в «Википедию», а там вы ни слова не найдете про Рижский договор, ни слова не найдете про то, что угнетали белорусов. Это уже за год информация так исковеркана, что молодой человек быстренько прочитал где-то там в школе на уроке или в общении по этой теме. Он протранслирует в «Википедию». По сути дела, вражеский ресурс. Уже туда определенными векторными точками закладывается негативное отношение к этому празднику и к этому акту исторической справедливости.

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