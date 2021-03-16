Важно для каждого. Историк Игорь Марзалюк рассказал, в чём суть белорусской национальной идеи

Новости Беларуси. Национальная идея любой страны и ее народа – это самые яркие черты, отличающие нацию от всех остальных. Она базируется на особенностях истории, традициях, ценностях и общих целях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

Сёння як ніколі важна прагаварыць сэнс важнейшай ідэі для нашага грамадства – беларускай нацыянальнай ідэі. Які сэнс стаіць за гэтым словазлучэннем, у чым яго важнасць для грамадства і дзяржавы? Само сабой, казаць пра нацыянальную ідэю можна толькі ў адным выпадку – калі існуе асобны, самастойны народ, які імкнецца да стварэння ўласнай дзяржаўнасці, які патрабуе суверэннага права кіраваць на сваёй зямлі – менавіта такая супольнасць людзей і называецца нацыяй. Такім чынам, кажучы аб беларускай нацыянальнай ідэі ў самым агульным сэнсе гэтага слова, мы сцвярджаем факт існавання самастойнай беларускай нацыі. Пад беларускай нацыяй у сваю чаргу разумеецца супольнасць людзей, якія сваю краіну называюць Беларуссю, а сябе – беларусамі.