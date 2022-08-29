«Прикладом автомата выбили зубы» – как в Западной Беларуси жили при Польше?

Кирилл Казаков, СТВ: Мы решили поговорить о том, что такое 17 сентября для нас за этот год и каким образом мы видим его в будущем. Потому что лично для меня это действительно праздник, потому что у нас большая страна. Почти 10 миллионов населения. Это, в принципе, не маленькое государство в Европе. Как бы мы к нему ни относились, просто представьте, приехать, условно, как наши гости некоторые, из Свислочи в Минск. Это достаточно большое расстояние. Для Свислочи как города, который вошел в состав БССР в 1939 году, в городе, в котором есть улица имени 17 сентября. Кстати, многие не знают, что на востоке их просто нет. На западе – в каждом городе. Отношение к этому празднику особое либо же все-таки мы не чувствуем этой разницы: западные или восточные белорусы?

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу « По существу ».

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Вы знаете, я, может быть, не совсем четко представляю, какое отношение в восточной Беларуси к этому празднику, но я могу точно сказать, что в Свислочи этот праздник воспринимается как акт исторической справедливости. Потому что очень хорошо народ еще помнит то время, когда они говорили, что жили при Польше. И те, не совсем, может быть, хорошие методы, не совсем хорошие действия, которые в то время имели место. Я вам просто случай из жизни расскажу, который до глубины души меня потряс. Молодежь в ту пору вечером собралась попеть белорусские песни. На следующий день, может быть, с этой компании кто-то нашелся, вот эта компания была вызвана, по-нашему, в милицию. Что там, полиция была? Пастарунак. И там просто прикладом автомата выбили зубы. Вот такой вот метод воспитания был.

Второй момент хотел бы назвать, о котором не могу молчать. В 1921 году 56 родителей свислочских собрались и написали письмо, чтобы разрешили детям обучаться на белорусском, на родном белорусском языке. 110 школьников этих 56 родителей. И получили официальный отказ. Еще один такой очень красноречивый факт – на территории Западной Беларуси, Свислочь тоже не выделялась в этом плане, если брать Польшу того времени, самая высокая младенческая смертность была. В отдельных регионах она доходила до 17 %. Поэтому воссоединение Западной и Восточной Беларуси положило начало исправлению всех тех негативных процессов, которые имело место в Западной Беларуси. Еще один факт, о котором мне тоже хотелось бы сказать. В 1924 году, по-моему, по разрешению польского правительства английская компания получает право на 10 лет по вырубке леса в Беловежской пуще. Без права его восстановления. Поэтому, конечно, вот эти все факты – как к ним относиться?