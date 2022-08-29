«Люди воспринимают это как акт справедливости, которую сделал СССР». Мнение о Западной Беларуси в составе Польши

Кирилл Казаков, СТВ: У вас в районе как будет праздник праздноваться? Настроение в прошлом году и сейчас – есть какое-то новое отношение? Или вы привыкли к этим топонимам и для вас эта история более естественная?

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу « По существу ».

Дмитрий Захарчук, председатель Вороновского райисполкома:

Почему так важно было 17 сентября? Когда Красная армия заходила, говорили дети как? «Наши идут». И этим было все сказано. Второй момент – с точки зрения экономики. Что после себя Польша оставила в 1939 году, когда вернулась Западная Беларусь в лоно Советского Союза? За полтора года школ увеличили, больниц в два раза увеличили. Промышленное производство в два раза выросло на той оккупированной по большому счету территории Польшей. Поэтому расценивать в современном мире 2021, 2022 год… Я вам скажу так. Это кейс, который выстрелил по одной простой причине. Вот эта внутренняя мобилизация населения прошла в 2020 году.

Кирилл Казаков:

Я видел одну фотографию 1930-х годов. Железнодорожная или автобусная станция «Вороново».

Дмитрий Захарчук:

Автобусная.

Кирилл Казаков:

Все по-польски написано, и внизу был небольшой комментарий местного жителя, который рассказывал… Это был один из людей, который рассказывал об археологии, об архитектуре и о каких-то вещах, которые в этом месте были, в этом городе были. И вот он писал: за польским часом у нас была современная архитектура, у нас было первое транспортное движение, у нас были самые лучшие рынки, магазины. И вообще все было самое лучшее. Пришла Красная армия, развесила портреты Ленина и Маркса, и все стало плохо. Это идеология или вы можете подтвердить совсем другую историю?

Дмитрий Захарчук:

Вороновский район очень специфичен. 80,8 % – поляки. 13 % – белорусы, 3 % – русские, 1,6 % – литовцы, а дальше пошли меньшинства. Но вопрос в том, что один комментарий оставил – посмотрите теперь, в паблики зайдите. Ну, 2-3 человека напишут.