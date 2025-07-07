Выяснили, чем современную молодёжь привлекают турпоходы
Беларусь отпраздновала главный государственный праздник – День Независимости. Для нашей страны эта дата неразрывно связана с освобождением от немецко-фашистских захватчиков. В год 80-летия Победы мы особенно ощущаем гордость за подвиг наших предков и чтим их память. У нас нет заброшенных мемориалов и забытых имен. Под каждым даже маленьким обелиском лежат цветы. Патриотическое воспитание стало трендом. Мы уверены, что будущее страны в руках достойно воспитанной молодежи.
О том, как единство стало исторической белорусской чертой и как нам удается вместе решать важные для страны вопросы, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Мы очень много говорим о том, что здорово, что мы сохранили наши советские традиции. Светлана Васильевна, как дети относятся сегодня к турпоходам? Считается, что они с огромным трудом отказываются от гаджетов и фастфуда.
Светлана Кравчук, директор Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи:
64 года проходит туристско-спортивное соревнование «Белая Русь» среди учащихся учреждений общего среднего образования. 32 года проходят такие же соревнования для учащихся колледжей нашей столицы. Уже в 35-й раз будут проходить туристские соревнования для педагогов нашей столицы. То есть, я думаю, что это значимые цифры. Не так легко, действительно, на три дня уехать из города, отложить все свои гаджеты. Но, зная уже ребят, потому что не первый год работаем, команда остается постоянной и прибавляются новые участники. Потому что как раз таки общение между собой, рассказ друг другу, как здорово, интересно. Дети приезжают на следующий год. Новинкой в этом сезоне было то, что такие туристские слеты – мы пригласили ребят не из команд-участниц, а группы поддержки. Вот одни соревнования такие включают около 300 человек в течение этих трех дней.
Светлана Кравчук:
Хочется сказать, что на самом деле, наверное, страх какой-то есть больше у родителей, чем у детей. Потому что то, что организовано мероприятие – это и спортивная часть, и познавательная. Потому что в рамках проведения мероприятия к 80-летию – это, безусловно, создание боевых листков, военной газеты. В рамках Года благоустройства все ребята понимают – это самообслуживание. То есть мы понимаем, что наша поляна должна остаться чистой, красивой, убранной. Поэтому, я думаю, что это не прошлое, это сегодня и будущее за такими мероприятиями.
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