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В детском лагере под Молодечно ликвидировали пожар

07 июля 2025 13:53
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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в лагере Минской области. Пострадали три человека из числа персонала, они госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В детском лагере под Молодечно ликвидировали пожар-2

Среди детей пострадавших нет. В результате звукового оповещения все они были эвакуированы. 

Напомним, 6 июля в оздоровительном лагере в Молодечненском районе случился пожар. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, было задействовано 5 единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.

# Пожар

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