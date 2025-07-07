В детском лагере под Молодечно ликвидировали пожар

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в лагере Минской области. Пострадали три человека из числа персонала, они госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди детей пострадавших нет. В результате звукового оповещения все они были эвакуированы.

Напомним, 6 июля в оздоровительном лагере в Молодечненском районе случился пожар. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, было задействовано 5 единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.