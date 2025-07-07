Зачем школьники ищут артефакты времен Великой Отечественной – объяснила эксперт

Беларусь отпраздновала главный государственный праздник – День Независимости. Для нашей страны эта дата неразрывно связана с освобождением от немецко-фашистских захватчиков. В год 80-летия Победы мы особенно ощущаем гордость за подвиг наших предков и чтим их память. У нас нет заброшенных мемориалов и забытых имен. Под каждым даже маленьким обелиском лежат цветы. Патриотическое воспитание стало трендом. Мы уверены, что будущее страны в руках достойно воспитанной молодежи.
О том, как единство стало исторической белорусской чертой и как нам удается вместе решать важные для страны вопросы, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Поисковые работы, в которых принимают участие совсем юные ребята, – насколько значим этот вклад для сохранения исторической памяти или здесь больше такой идеологический момент?
Светлана Кравчук, директор Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи:
В первую очередь, наверное, поисковая деятельность у нас развита в открытии музеев в каждом учреждении образования города Минска. То есть вот это поисковая исследовательская деятельность, краеведческая дает ребятам возможность находить новые материалы, новую информацию. Тем самым погружаясь в какую-то научную работу, но и действительно чувствуя причастность свою к нахождению той редкой реликвии. Ведь школьный музей поэтому и школьный музей, что говорит именно о том районе, о том человеке, который учился в этой школе. Родители и дети совместно находят какие-то предметы, которые становятся экспонатами музея. Это и идеологическое воспитание, и патриотическое. Конечно, когда ребята сами вносят вот эту лепту – это им запоминается надолго. Я думаю, что ни один из них не захочет, чтобы это разрушилось.
Подробности в видео.