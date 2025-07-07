Зачем школьники ищут артефакты времен Великой Отечественной – объяснила эксперт

Беларусь отпраздновала главный государственный праздник – День Независимости. Для нашей страны эта дата неразрывно связана с освобождением от немецко-фашистских захватчиков. В год 80-летия Победы мы особенно ощущаем гордость за подвиг наших предков и чтим их память. У нас нет заброшенных мемориалов и забытых имен. Под каждым даже маленьким обелиском лежат цветы. Патриотическое воспитание стало трендом. Мы уверены, что будущее страны в руках достойно воспитанной молодежи.

О том, как единство стало исторической белорусской чертой и как нам удается вместе решать важные для страны вопросы, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Поисковые работы, в которых принимают участие совсем юные ребята, – насколько значим этот вклад для сохранения исторической памяти или здесь больше такой идеологический момент?