Постсоветскому пространству Николай Петро считает, что в течение года страны-союзники Украины могут начать дистанцироваться от Киева, следуя примеру США. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной такого поворота может стать невозможность украинской стороны добиться успехов на поле боя с РФ. Петро отмечает, что это станет тяжелым психологическим ударом для Запада и усилит мирные переговоры.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной. При этом представитель Кремля сообщил об обсуждениях сроков новой встречи, а также подчеркнул, что у Москвы отсутствие интереса к затягиванию диалога.