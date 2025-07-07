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Политолог Петро: Запад идет вслед за США и постепенно отворачивается от Украины

07 июля 2025 13:58
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Политолог Петро: Запад идет вслед за США и постепенно отворачивается от Украины-0

Постсоветскому пространству Николай Петро считает, что в течение года страны-союзники Украины могут начать дистанцироваться от Киева, следуя примеру США. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной такого поворота может стать невозможность украинской стороны добиться успехов на поле боя с РФ. Петро отмечает, что это станет тяжелым психологическим ударом для Запада и усилит мирные переговоры.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной. При этом представитель Кремля сообщил об обсуждениях сроков новой встречи, а также подчеркнул, что у Москвы отсутствие интереса к затягиванию диалога.

Фото: pixabay

# Международная политика

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