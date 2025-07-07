Более 15 тысяч человек приняли в нём участие – о проекте «Звёздный поход» поговорили с экспертом
Беларусь отпраздновала главный государственный праздник – День Независимости. Для нашей страны эта дата неразрывно связана с освобождением от немецко-фашистских захватчиков. В год 80-летия Победы мы особенно ощущаем гордость за подвиг наших предков и чтим их память. У нас нет заброшенных мемориалов и забытых имен. Под каждым, даже маленьким обелиском лежат цветы. Патриотическое воспитание стало трендом. Мы уверены, что будущее страны в руках достойно воспитанной молодежи.
О том, как единство стало исторической белорусской чертой и как нам удается вместе решать важные для страны вопросы, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Вспомнить хотя бы тот же «Звездный поход». Традиции уже более 60 лет. Более 15 тысяч человек уже приняли в нем участие. То есть это уже даже несколько поколений. Насколько значимы такие традиционные проекты, акции, как модно сейчас говорить, для современной молодежи?
Светлана Кравчук, директор Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи:
Да, «Звездным походам», авторами которых являются педагоги и студенты нашего педагогического университета, 60 лет. Похожая акция «Звездные походы» для наших минских школьников проходила уже на протяжении пяти лет. В 2025 году мы вышли с инициативой к руководству университета, чтобы наши школьники смогли принять участие в совместных мероприятиях в рамках вот этого большого проекта. Уже в этом году летом у нас осуществилось несколько таких походов. «Звездные походы» называются, потому что направления выбираются в виде пятиконечной звезды. Заранее мы предложили учащимся нашего города пять направлений по Минскому району. Разработали такие знаковые звездочки, которые должны будут перейти в те места, которые наши учащиеся посетят. По тем маршрутам, по которым они пройдут. То есть к осени, когда будут подведены итоги, мы надеемся, что 45 звездочек загорятся в пяти районах нашей Минщины.
Екатерина Забенько:
«Звездный поход» как-то трансформировался, расширился, учитывая современные тенденции и возможности?
Светлана Кравчук:
В частности, наш «Звездный поход», который стартовал 7 мая в этом году. Совместно со студентами мы поехали, именно организовав прохождение маршрутов такой большой группой. Мы побывали уже в лагере «Родничок», например, где оздоравливаются ребята из различных регионов нашей Беларуси. Когда они увидели выступление агитбригады, в которой находились студенты из Китайской Народной Республики, которые обучаются. Это был интернациональный поход.
Подробности в видео.