В Беларуси действует более 300 туристических маршрутов для активного отдыха

В Беларуси проложено более 300 туристических маршрутов для активного отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они включают велосипедные и конные прогулки, сплавы на байдарках, уникальные зеленые зоны и экологические тропы, веревочные парки, спуски на зиплайнах и катание на квадроциклах.

Июль объявлен месяцем активного туризма – это повод для организации дополнительных велопробегов, спортивных праздников и фестивалей даже рыболовных турниров. Их участники смогут претендовать на победу в конкурсе «Познай Беларусь». Одна из номинаций предусмотрена именно для тех, кто сделает самое удачное фото путешествуя по стране.

Алексей Застенчик, ведущий референт отдела маркетинга и качества туристических услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма:

Участниками могут быть любые жители нашей страны, от школьников до лиц пожилого возраста, то есть никаких ограничений. Конкурс проводится по трем номинациям: плакат, слоган, видеоролик. В прошлом году для участия в конкурсе было подано более 1 300 заявок, в этом году нам бы хотелось побить этот рекорд. Лучшие конкурсные работы, в рамках указанного конкурса, будут использованы в дальнейшем на билбордах. В некоторых городах размещены работы победителей предыдущих конкурсов социальной рекламы. Указанный конкурс будет проводиться в пятый раз в нашей стране.

Несмотря на все искусственные преграды, наша страна остается одним из популярнейших туристических направлений для иностранцев. Их готовы встретить более 600 отелей и гостиниц по всей Беларуси.