С каждым годом количество стран растёт – рассказываем о проекте «Поезд Памяти»

Беларусь отпраздновала главный государственный праздник – День Независимости. Для нашей страны эта дата неразрывно связана с освобождением от немецко-фашистских захватчиков. В год 80-летия Победы мы особенно ощущаем гордость за подвиг наших предков и чтим их память. У нас нет заброшенных мемориалов и забытых имен. Под каждым даже маленьким обелиском лежат цветы. Патриотическое воспитание стало трендом. Мы уверены, что будущее страны в руках достойно воспитанной молодежи.

О том, как единство стало исторической белорусской чертой и как нам удается вместе решать важные для страны вопросы, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

В основном и в целом молодежь становится более интернациональная. Они так прекрасно между собой все ладят. Даже вот один из примеров – это «Поезд Памяти», где из нескольких стран собрались ребята. Потом они продолжают дружить, общаться. Я думаю, что в будущем они будут выстраивать и дипломатические связи в том числе.