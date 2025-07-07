С каждым годом количество стран растёт – рассказываем о проекте «Поезд Памяти»

Беларусь отпраздновала главный государственный праздник – День Независимости. Для нашей страны эта дата неразрывно связана с освобождением от немецко-фашистских захватчиков. В год 80-летия Победы мы особенно ощущаем гордость за подвиг наших предков и чтим их память. У нас нет заброшенных мемориалов и забытых имен. Под каждым даже маленьким обелиском лежат цветы. Патриотическое воспитание стало трендом. Мы уверены, что будущее страны в руках достойно воспитанной молодежи.
О том, как единство стало исторической белорусской чертой и как нам удается вместе решать важные для страны вопросы, поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
В основном и в целом молодежь становится более интернациональная. Они так прекрасно между собой все ладят. Даже вот один из примеров – это «Поезд Памяти», где из нескольких стран собрались ребята. Потом они продолжают дружить, общаться. Я думаю, что в будущем они будут выстраивать и дипломатические связи в том числе.
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Уникальный проект «Поезд Памяти», который был организован по инициативе Натальи Ивановны Кочановой и Валентины Ивановны Матвиенко. С каждым годом число участников проекта ограничено, то есть всего 200 участников, но количество стран, которые присоединяются к этому проекту, растет. Поэтому, естественно, отбор более серьезный. Я хочу сказать, что представлять страну в этом проекте очень ответственно. Рассказать о своей стране, о столице. То есть у нас в 2025 году шесть минчан представляют нашу столицу в составе делегации.
На разных этапах ребята прежних проектов поддерживали и нынешних, и кандидатов, и впоследствии участников. Я хочу сказать, что эта дружба, которая, наверное, может быть, высокопарно скажу, дружба на века. Но это те проекты, которые незримо выстраивают отношения между странами. Это тот проект, который сегодня наглядно демонстрирует ребятам истинную суть. Раскрывает истинные страницы истории. У ребят есть возможность рассказать о своей стране, тех достижениях, которые сегодня есть у их страны и гордиться этим.
Подробности в видео.