«Позволит укрепить политическую систему нашей страны». Сенаторы на итоговом заседании одобрили 10 законопроектов

Новости Беларуси. Совет Республики одобрил законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ вносит изменения сразу в три закона: о Вооруженных Силах, о чрезвычайном и военном положении.

Будут закреплены роль и механизмы реагирования государственной системы на акты терроризма и массовые беспорядки. Вплоть до введения чрезвычайного или военного положения. Координировать работу всех в таком случае будет Совет безопасности. К нему предусмотрен и переход власти в случае гибели главы государства. Корректировки внесены с учетом Декрета Президента «О защите суверенитета и конституционного строя». Сенаторы поддержали и законопроект об изменениях Конституции Беларуси. А именно введение единого дня голосования и продление полномочий депутатов местных Советов.

Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Позволит укрепить политическую систему нашей страны. Позволит депутатам в более спокойном режиме выполнять свои депутатские полномочия и позволит Центральной избирательной комиссии, равно как и всем территориальным, участковым избирательным комиссиям, более планово, синхронно строить свою работу по формированию представительной ветви власти в стране. Но я хотел бы обратить внимание, что это еще только начало пути.

Изменения, дополнения предусматривают усложненную процедуру. Эта процедура в науке конституционного права получила название «процедура двойного отруба». Когда все проекты законодательных актов о внесении изменений и дополнений подлежат двукратному обсуждению, рассмотрению и принятию обеими палатами парламента, причем за принятие этих проектов требуется, чтобы было отдано не менее 2/3 голосов депутатского корпуса.

Это так называемое квалифицированное большинство. Сегодня мы с вами явились свидетелями того, что мы прошли только половину пути, связанную с изменением нашего Основного закона. Через три месяца мы повторно вернемся к этому проекту законодательного акта.