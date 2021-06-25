«Позволит укрепить политическую систему нашей страны». Сенаторы на итоговом заседании одобрили 10 законопроектов

Новости Беларуси. Совет Республики одобрил законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ вносит изменения сразу в три закона: о Вооруженных Силах, о чрезвычайном и военном положении.
Будут закреплены роль и механизмы реагирования государственной системы на акты терроризма и массовые беспорядки. Вплоть до введения чрезвычайного или военного положения. Координировать работу всех в таком случае будет Совет безопасности. К нему предусмотрен и переход власти в случае гибели главы государства. Корректировки внесены с учетом Декрета Президента «О защите суверенитета и конституционного строя». Сенаторы поддержали и законопроект об изменениях Конституции Беларуси. А именно введение единого дня голосования и продление полномочий депутатов местных Советов.
Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Позволит укрепить политическую систему нашей страны. Позволит депутатам в более спокойном режиме выполнять свои депутатские полномочия и позволит Центральной избирательной комиссии, равно как и всем территориальным, участковым избирательным комиссиям, более планово, синхронно строить свою работу по формированию представительной ветви власти в стране. Но я хотел бы обратить внимание, что это еще только начало пути.
Изменения, дополнения предусматривают усложненную процедуру. Эта процедура в науке конституционного права получила название «процедура двойного отруба». Когда все проекты законодательных актов о внесении изменений и дополнений подлежат двукратному обсуждению, рассмотрению и принятию обеими палатами парламента, причем за принятие этих проектов требуется, чтобы было отдано не менее 2/3 голосов депутатского корпуса.
Это так называемое квалифицированное большинство. Сегодня мы с вами явились свидетелями того, что мы прошли только половину пути, связанную с изменением нашего Основного закона. Через три месяца мы повторно вернемся к этому проекту законодательного акта.
Всего же сенаторы 25 июня одобрили 10 законопроектов. Среди них отчет об исполнении республиканского бюджета и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения за 2020-й. Финансирование всех расходов за счет средств государственного социального страхования обеспечено вовремя и в полном объеме. Некоторые коррективы внесла пандемия – пришлось переформатировать отдельные статьи расходов. Порядка 600 миллионов рублей направлено на выплаты надбавок медикам. И это не считая мер поддержки экономики.
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В верхней палате парламента завершили весеннюю сессию. Были одобрены важные для развития страны законы. Принципиальным моментом деятельности сенаторов остается и работа с обращениями граждан. Их рассмотрено в Совете Республики свыше 1 500. Одной из новаций стало проведение выездных расширенных заседаний Президиума. Традиционными стали встречи и открытый диалог с коллективами. Причем обязательно с участием молодежи.
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