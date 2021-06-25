Министр финансов: медики как получали надбавки, так и получают

Всего же сенаторы 25 июня одобрили 10 законопроектов. Среди них отчет об исполнении республиканского бюджета и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения за 2020-й. Финансирование всех расходов за счет средств государственного социального страхования обеспечено вовремя и в полном объеме. Некоторые коррективы внесла пандемия – пришлось переформатировать отдельные статьи расходов. Порядка 600 миллионов рублей направлено на выплаты надбавок медикам. И это не считая мер поддержки экономики.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

С точки зрения расходов на пандемию, конечно, это значительные расходы. Эти расходы полностью осуществляются. Вы знаете, что, в основном, это бюджеты регионов, поэтому те надбавки, которые получают сегодня медработники, они как получали их в начале года, так и получают. Сегодня сумма этих средств достаточно значительная, уже более полумиллиарда рублей направлено на эти цели. Все идет в данном случае в этой части в плановом порядке.