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Домашнее насилие. Как теперь закон будет защищать белорусов?

25 июня 2021 17:44
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Новости Беларуси. Потери от санкций для экономики Беларуси будут минимальными. Об этом заявил вице-премьер Анатолий Сивак на совместном заседании обеих палат парламента. Это традиционный отчет о проделанной работе правительством перед сенаторами и депутатами. 25 июня в Палате представителей завершили законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домашнее насилие. Как теперь закон будет защищать белорусов?-1

Отдельную и не менее важную нишу занял законопроект по вопросам профилактики правонарушений. В частности, поправки касаются ситуаций домашнего насилия.

Домашнее насилие. Как теперь закон будет защищать белорусов?-4

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если в действующем законопроекте под домашнее насилие попадали близкие родственники, обязательным условием являлось то, что они совместно проживают и ведут совместное хозяйство, то в предлагаемом законопроекте этот круг расширяется. Это будут близкие родственники, которые могут не проживать совместно и не вести совместное хозяйство. Упрощается процедура вынесения такого очень важного инструмента профилактики семейного насилия, как защитное предписание. Оно показало хорошую практику, за прошлый год 6,5 тысячи защитных предписаний было вынесено.

# Закон # общество # Иван Мамайко # Анатолий Сивак # Фотофакт

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