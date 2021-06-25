Наталья Кочанова о санкциях: «Это их историческая ошибка, за последствия которой придётся расплачиваться европейскому региону»

Новости Беларуси. Совет Республики одобрил законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ вносит изменения сразу в три закона: о Вооруженных Силах, о чрезвычайном и военном положении.

В верхней палате парламента завершили весеннюю сессию. Были одобрены важные для развития страны законы. Принципиальным моментом деятельности сенаторов остается и работа с обращениями граждан. Их рассмотрено в Совете Республики свыше 1 500. Одной из новаций стало проведение выездных расширенных заседаний Президиума. Традиционными стали встречи и открытый диалог с коллективами. Причем обязательно с участием молодежи.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очевидно, что не всех в мире устраивает стабильность и спокойствие в республике, наша миролюбивая внешняя политика, статус донора безопасности и переговорной площадки. Действия коллективного Запада, направленные, прежде всего, на дестабилизацию ситуации в Беларуси, слом государственных устоев, введение новых экономических санкций в отношении республики, подрывают основы международного права. Ведь все прекрасно понимают, что подобная политика отразится на благополучии трудовых коллективов и каждого гражданина Беларуси.

Это их историческая ошибка, за последствия которой придется расплачиваться европейскому региону. Они создают угрозу для безопасности всего мира. Белорусские парламентарии неоднократно требовали от западных коллег не нарушать нормы международного права. Хотела бы выразить сегодня признательность всем членам Совета Республики, коллегам – нашим депутатам – за вашу гражданскую позицию по отстаиванию интересов нашей страны. Пятую сессию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва объявляю закрытой.