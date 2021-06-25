Прямой эфир

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания

25 июня 2021 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На площади Государственного флага состоялся торжественный выпуск курсантов Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания-1

Восемь золотых медалистов и 38 краснодипломников. Вскоре они продолжат службу в правоохранительных органах различного профиля. Всего дипломы престижного вуза получили около 500 лейтенантов. 25 июня молодые офицеры простились со знаменем Академии МВД, прошли маршем по площади Госфлага и подбросили монеты на счастье.

Иван Кубраков на выпуске Академии МВД: генералы белой завистью завидуют лейтенантам

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания-4

А вот те, кто твердо решил, что хочет связать свою судьбу с минской милицией, приняли присягу.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания-7

Присягаю на верность Республики Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь. Достоверно выполнять приказы начальства и возложенные на меня обязанности.

Это 40 молодых лейтенантов. Среди них есть и девушки. Первое офицерское звание им присвоили 25 июня. Новобранцы получили Кодекс чести, 10 действующих правоохранителей – очередные специальные звания. Торжественный ритуал третий год подряд проходит у подножия памятника погибшим при исполнении служебного долга правоохранителям. И уже 25 июня молодые сотрудники столичной милиции заступили на службу.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания-10

Ирина Бурлаева, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Советского РУВД Минска:
Сегодня действительно очень важный для нас день, очень волнительный день. Сегодня нам вручал генерал-майор звания, очень волнительно, очень приятно. Я очень горжусь, что служу в органах внутренних дел.

«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания-13

Владислав Боровец, сотрудник патрульно-постовой службы Фрунзенского РУВД Минска:
Сейчас ощущаю радость и гордость за то, что я поступил на службу в органы внутренних дел Фрунзенского РУВД. Я сотрудник роты ППСМ Фрунзенского РУВД. Хотел бы сказать спасибо в первую очередь моим наставникам, которые наставляли меня весь этот путь. Это уже вторая моя присяга, которую я принимаю, первая была в армии. Я служил в 5-й бригаде специального назначения. Я горд, горд тем, что пришел на службу в милицию.

«Очень хорошо себя помню». Николай Карпенков на выпуске Военной академии рассказал, когда получил первые погоны офицера. Читайте здесь.

# Милиция Беларуси # общество # Ирина Бурлаева # Владислав Боровец # Иван Кубраков # Николай Карпенков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Домашнее насилие. Как теперь закон будет защищать белорусов?
25 июня 2021 17:44

Домашнее насилие. Как теперь закон будет защищать белорусов?

Наталья Кочанова о санкциях: «Это их историческая ошибка, за последствия которой придётся расплачиваться европейскому региону»
25 июня 2021 17:40

Наталья Кочанова о санкциях: «Это их историческая ошибка, за последствия которой придётся расплачиваться европейскому региону»

«Очень хорошо себя помню». Николай Карпенков на выпуске Военной академии рассказал, когда получил первые погоны офицера
25 июня 2021 17:07

«Очень хорошо себя помню». Николай Карпенков на выпуске Военной академии рассказал, когда получил первые погоны офицера