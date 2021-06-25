«Сейчас ощущаю радость и гордость». В Минске молодым милиционерам вручили первые офицерские и очередные звания

Новости Беларуси. На площади Государственного флага состоялся торжественный выпуск курсантов Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь золотых медалистов и 38 краснодипломников. Вскоре они продолжат службу в правоохранительных органах различного профиля. Всего дипломы престижного вуза получили около 500 лейтенантов. 25 июня молодые офицеры простились со знаменем Академии МВД, прошли маршем по площади Госфлага и подбросили монеты на счастье. ​Иван Кубраков на выпуске Академии МВД: генералы белой завистью завидуют лейтенантам

А вот те, кто твердо решил, что хочет связать свою судьбу с минской милицией, приняли присягу.

Присягаю на верность Республики Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь. Достоверно выполнять приказы начальства и возложенные на меня обязанности. Это 40 молодых лейтенантов. Среди них есть и девушки. Первое офицерское звание им присвоили 25 июня. Новобранцы получили Кодекс чести, 10 действующих правоохранителей – очередные специальные звания. Торжественный ритуал третий год подряд проходит у подножия памятника погибшим при исполнении служебного долга правоохранителям. И уже 25 июня молодые сотрудники столичной милиции заступили на службу.

Ирина Бурлаева, сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Советского РУВД Минска:

Сегодня действительно очень важный для нас день, очень волнительный день. Сегодня нам вручал генерал-майор звания, очень волнительно, очень приятно. Я очень горжусь, что служу в органах внутренних дел.