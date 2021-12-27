«Ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны». Чего ждут белорусы от изменений в Конституции?

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.

Алена Сырова, СТВ:

Мы пообщались с белорусами, подготовили опрос из разных регионов страны. Что они думают о грядущих изменениях в Конституции? Какие моменты больше всего вопросов вызывают? Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться? Читайте здесь.

На разделение власти между Президентом и депутатами. Укрепить надо Беларусь, ценности христианского порядка. Много чего хорошего. Во всяком случае я иду. Изменения в Конституции, меня это удовлетворяет. Я согласен со всеми.

Следим и пойдем на референдум.

– А какой момент вас интересует больше всего? Чему бы вы уделили внимание?

– Социальному обеспечению.

Сейчас этот референдум, безусловно, нужен, потому что, как мы знаем из истории, с 1996 года Конституция не изменялась. У нас поменялось общество, молодежь, которая требует какие-то новые веяния. И очень важно, чтобы эти веяния наши политики услышали и они были восприняты и отражены в Конституции.

Прежде всего речь о создании нового органа, Всебелорусского народного собрания. Хотелось бы, чтобы оно действительно было всебелорусским и народным, решало те вопросы, которые интересуют нас, простых граждан. Хотелось бы, чтобы этот орган содействовал нашему будущему развитию общества, которое мы будем оставлять своим детям.

Я считаю, что это очень важное событие в нашей стране. Я думаю, что мы к нему шли, и современные реалии показывают, что общество изменилось и надо своевременно реагировать на эти изменения. Реагировать тем, что обозначить это законодательно.