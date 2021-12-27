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«Ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны». Чего ждут белорусы от изменений в Конституции?

27 декабря 2021 16:33
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Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.

«Ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны». Чего ждут белорусы от изменений в Конституции?-1

Алена Сырова, СТВ:
Мы пообщались с белорусами, подготовили опрос из разных регионов страны. Что они думают о грядущих изменениях в Конституции? Какие моменты больше всего вопросов вызывают?

Проект изменений в Конституцию доступен для белорусов. Где с ним можно ознакомиться? Читайте здесь.

«Ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны». Чего ждут белорусы от изменений в Конституции?-4

На разделение власти между Президентом и депутатами. Укрепить надо Беларусь, ценности христианского порядка. Много чего хорошего. Во всяком случае я иду. Изменения в Конституции, меня это удовлетворяет. Я согласен со всеми.

«Ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны». Чего ждут белорусы от изменений в Конституции?-7

Следим и пойдем на референдум.
– А какой момент вас интересует больше всего? Чему бы вы уделили внимание?
– Социальному обеспечению.

«Ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны». Чего ждут белорусы от изменений в Конституции?-10

Сейчас этот референдум, безусловно, нужен, потому что, как мы знаем из истории, с 1996 года Конституция не изменялась. У нас поменялось общество, молодежь, которая требует какие-то новые веяния. И очень важно, чтобы эти веяния наши политики услышали и они были восприняты и отражены в Конституции.

«Ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны». Чего ждут белорусы от изменений в Конституции?-13

Прежде всего речь о создании нового органа, Всебелорусского народного собрания. Хотелось бы, чтобы оно действительно было всебелорусским и народным, решало те вопросы, которые интересуют нас, простых граждан. Хотелось бы, чтобы этот орган содействовал нашему будущему развитию общества, которое мы будем оставлять своим детям.

«Ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны». Чего ждут белорусы от изменений в Конституции?-16

Я считаю, что это очень важное событие в нашей стране. Я думаю, что мы к нему шли, и современные реалии показывают, что общество изменилось и надо своевременно реагировать на эти изменения. Реагировать тем, что обозначить это законодательно.

«Ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны». Чего ждут белорусы от изменений в Конституции?-19

Я обязательно изучу досконально нашу новую Конституцию, пойду на референдум. Если будет возможность, будет комиссия, может, где-то и поучаствую в нем. Считаю, что ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны.

Марина Ленчевская: «Основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа» – подробности далее.

# Конституция # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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