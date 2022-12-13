«Позолоти ручку, дорогой». Можно ли верить цыганкам, которые гадают?

О людях с паранормальными способностями знали еще испокон веков, и в наше время этим никого не удивишь. Если одни лишь посмеиваются над верой в чудеса, другие платят гадалкам и ясновидящим уйму денег. О том, как шарлатаны разводят на предсказаниях будущего и магических обрядах, какие приемы используют, чтобы выманить у вас последние деньги, как не попасться на их крючок, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть один очень мистический народ – это цыгане. Мне кажется фразу «позолоти ручку, дорогой» и предложение погадать слышал каждый. Анна как раз таки столкнулась с таким. Расскажите об этой судьбоносной встрече.

Анна Савчик, имела негативный опыт общения с цыганкой:

На самом деле, это было где-то 11 лет назад, то есть я была гораздо моложе, юнее. Тогда у меня была ситуация, что я не могла выбрать между своим будущим мужем и бывшим молодым человеком. С бывшим молодым человеком мы встречались уже четыре года, то есть я его хорошо знаю, а будущего мужа четыре месяца. Получилось так, что возвращается прошлый молодой человек и говорит: «Давай все вернем». Я не знала, что мне делать. Замечу, что мужчина сам предложил: «Давай сходим к цыганке, которую я знаю». Мы пошли, и цыганка сказала, что мой будущий муж никогда в жизни мне не сделает предложение, он эгоист. На следующий день мой будущий муж делает мне предложение. Алеся Лакина:

Анна, может, он услышал гадание цыганки и решил пойти обратным методом?