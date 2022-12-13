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«Всё повернётся другим образом». Что такое судьба и можно ли её изменить?

13 декабря 2022 19:37
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О людях с паранормальными способностями знали еще испокон веков, и в наше время этим никого не удивишь. Если одни лишь посмеиваются над верой в чудеса, другие платят гадалкам и ясновидящим уйму денег. О том, как шарлатаны разводят на предсказаниях будущего и магических обрядах, какие приемы используют, чтобы выманить у вас последние деньги, как не попасться на их крючок, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Правильно ли я понимаю, у каждого человека есть судьба? Я, допустим, в судьбу не верю. Я считаю, что человек свою судьбу строит сам. Судьба может поменяться – это тысячи, миллионы дорожек. Человек может сделать другой выбор и все повернется другим образом.

«Всё повернётся другим образом». Что такое судьба и можно ли её изменить?-1

Елена Морозова, эзотерик:
У нас у каждого есть дата рождения – это некая точка отсчета. Грубо, может быть – есть адрес, по этому адресу стоит некий дом многоэтажный, многоквартирный. Представляете, сколько вариантов возможностей есть в одной точке? Каждый человек может варианты в этой точке избрать, они у него есть. Вопрос, что он сделает для того, чтобы, например, либо взять подарочек на первом, либо на последнем этаже.

«Что я должна сделать?» Вот как воплотить мечту в реальность – подробнее здесь.

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# Необычное # общество # Алеся Лакина # Елена Морозова # Фотофакт

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