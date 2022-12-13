«Всё повернётся другим образом». Что такое судьба и можно ли её изменить?

О людях с паранормальными способностями знали еще испокон веков, и в наше время этим никого не удивишь. Если одни лишь посмеиваются над верой в чудеса, другие платят гадалкам и ясновидящим уйму денег. О том, как шарлатаны разводят на предсказаниях будущего и магических обрядах, какие приемы используют, чтобы выманить у вас последние деньги, как не попасться на их крючок, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Правильно ли я понимаю, у каждого человека есть судьба? Я, допустим, в судьбу не верю. Я считаю, что человек свою судьбу строит сам. Судьба может поменяться – это тысячи, миллионы дорожек. Человек может сделать другой выбор и все повернется другим образом.