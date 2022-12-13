«Этому сложно научиться, если нет задатков». Что такое магия? Спросили у эзотерика

О людях с паранормальными способностями знали еще испокон веков, и в наше время этим никого не удивишь. Если одни лишь посмеиваются над верой в чудеса, другие платят гадалкам и ясновидящим уйму денег. О том, как шарлатаны разводят на предсказаниях будущего и магических обрядах, какие приемы используют, чтобы выманить у вас последние деньги, как не попасться на их крючок, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Действительно ли существуют люди с какими-то, скажем так, паранормальными способностями? Можно с этим родится или этому научиться?

Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик, энергопрактик, таро-терапевт:

Конечно, дар, сильная энергетика – с этим человек приходит в это воплощение в мир. Этому сложно научиться, если нет задатков. Но можно пробовать и пытаться по крайней мере прокачивать свою интуицию. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

У многих людей, согласитесь, магия ассоциируется с волшебной палочкой Гарри Поттера. Слово «ведьма» – с какой-то странной женщиной, которая летает на метле, варит зелье в котле. Что же такое магия, Людмила? Людмила Бандовская:

Это все от необразованности. Ведь кто такая ведьма? Это женщина ведающая, которая обладает тайными знаниями. Это у нее по праву рождения. То есть ты знаешь какую-то информацию. Ты не можешь объяснить, откуда ее знаешь. Ты просто знаешь, вспоминаешь ее, как будто бы тебе уже кто-то об этом рассказывал когда-то. Что значит магия? Вся жизнь – это магия. Мы с вами здесь находимся – это магия. Мы просыпаемся – это магия. Понятно, если человека ввести в заблуждение – магический волшебный шар…

Наталья Надольская:

Еще я знаю, что, если в школе не учить физику, то вся последующая жизнь – это будет сплошная магия и чудеса. Людмила, я знаю, что еще на скептиков, а я себя отношу к скептикам... Людмила Бандовская:

Вы скептик. Наталья Надольская:

Как вы поняли, что я скептик? Мне просто интересно, видят люди скептика прямо внешне, могут определить? Людмила Бандовская:

Конечно, видят скептика.