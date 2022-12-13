«Что я должна сделать?» Вот как воплотить мечту в реальность

О людях с паранормальными способностями знали еще испокон веков, и в наше время этим никого не удивишь. Если одни лишь посмеиваются над верой в чудеса, другие платят гадалкам и ясновидящим уйму денег. О том, как шарлатаны разводят на предсказаниях будущего и магических обрядах, какие приемы используют, чтобы выманить у вас последние деньги, как не попасться на их крючок, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Кузнецова, продюсер, концертный директор:

Как-то так вышло – все мои мечты сбываются. Я никогда об этом не задумывалась. Мне начали даже в Instagram писать: «Что ты такое делаешь, что все твои мечты сбываются?» Я села, начала анализировать. Я вообще очень люблю много анализировать. Я поняла почему. Потому что когда у меня появляется какая-то мечта, первое, что я делаю – ее представляю. Я думаю, насколько она мне комфортна, то есть нравится или это все-таки не моя мечта. Если это моя мечта, я дальше думаю: «Что я должна сделать?» Абсолютно реально, не какая-то эзотерика, не карты бросать. Я думаю: «Что я должна сделать?» Получить образование, написать письмо туда и туда, сделать 10 звонков в такие-то инстанции. Я думаю, как я должна из пункта А прийти в пункт В. То есть я для себя определила мечту, и мой мозг начинает несколько дорожек, как меня привести к реализации.

Алеся Лакина:

Видеть везде возможности.

Алеся Кузнецова:

Да, тогда я вижу везде возможности, и поэтому мои мечты сбываются.

«Этому сложно научиться, если нет задатков». Что такое магия? Спросили у эзотерика – подробнее здесь.