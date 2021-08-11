«Пожалуйста, получайте всё то, что вы давали нам». Аналитик Илья Бегун об отношениях Беларуси и Литвы

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ аналитик Илья Бегун. Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях политолог и политтролль Илья Бегун. Наверное, надо приоткрыть тайну, у тебя есть еще и новое качество. Ты автор подрывного Telegram-канала «NEXTAS Литва», правильно? Илья Бегун, аналитик:

Да, есть такое, но сразу хочу сделать акцент. Я далеко не один человек, который ведет его. Это была скорее коллективная идея, и мы все участвуем в равной степени в формировании этого контента. Григорий Азаренок:

То есть серьезная работа, подрывная. Мы будем нести демократию народам Литвы. Мы зеркально отражаем то, что они в отношении себя воспринимали, но в каждом посте присутствует элемент иронии

Илья Бегун:

Подрывной я ее не назову по одной простой причине – мы просто фактически зеркально отражаем все то, что граждане Беларуси, силовой блок, весь госаппарат, все то, что они в отношении себя воспринимали, мы делаем ровно то же самое. Абсолютно симметричные действия, но, конечно, в каждом посте присутствует элемент иронии, сатиры, что мы уже через это все проходили. И на фоне всего происходящего, той истерии, бреда, который формировали сегодня признанные экстремистскими каналы. Крайне смешно смотреть на заявления литовских политиков, которые просто под кальку повторяют заявления, которые были от нашей власти в прошлом году, но при этом действия в Беларуси – это тирания, знішчэнне народа, репрессии, а у них – это другое, ведь это закон у них. Григорий Азаренок:

Как сказал сам пучеглазый Науседа, демократия – это не анархия. Пожалуйста, получайте все то, что вы давали нам, приютив этих людей в Литве, Польше

Илья Бегун:

Только он всегда почему-то забывает про то, что любая власть – это априори узаконенное насилие, но, естественно, в определенной мере. Но почему-то, когда у нас исполнение закона, которое происходило гораздо более мягко, чем в Литве, даже кадры, которые за один день в Литве были сформированы, подтверждают то, что для них исполнение закона – это гораздо более высокая планка по проявлению агрессии, нежели у нас. Григорий Азаренок:

Причем предпосылки намного больше, потому что у нас первые митинги, мы помним, – это были цепочки солидарности, там было 20, 30, 40 человек. А у них вчера сразу 5-7 тысяч, и это будет нарастать, потому что мы уже прочитали, что Сейм все-таки одобрил эти ковидные меры. Илья Бегун:

Именно из-за которых и выходили. Григорий Азаренок:

Да, этот концентрационный лагерь, который они там строят, сегодня одобрили, и люди просто так не сдадутся. Илья Бегун:

Определенно нет, поэтому уже сейчас рождается большое количество этих симметричных ассоциаций, допустим, как пучеглаз, принауседники. Пожалуйста, получайте все то, что вы давали нам, приютив этих людей в Литве, Польше, которые максимально информационно пытались загадить инфополе в Беларуси. Это будет теперь в обратную сторону. У них нет единого вектора развития государства, каждый пытается перетянуть на себя

Григорий Азаренок:

Притом что белорусское отношение к литовскому народу не менялось на протяжении года. Что надо делать Беларуси и Литве, чтобы вернуть дружбу? Ответил Лукашенко Григорий Азаренок:

Президент наш прав? Илья Бегун:

Абсолютно прав. Во-первых, это не просто соседи. Это страна, которая раньше была с нами в составе одного большого Советского Союза. Григорий Азаренок:

Но она оккупирована силами нового европейского рейха, можно так сказать. Илья Бегун:

А можно ли это назвать силами? Или силосами? Григорий Азаренок:

Вместе мы силос. Илья Бегун:

Да, это сейчас лозунг европейской власти, в частности Литовской Республики. При Науседнике это силос. Григорий Азаренок:

При этом уже звучат голоса здравых политиков Литвы. По мнению председателя Социалистического народного фронта Литвы Гедрюса Грабаускаса, «для наведения порядка в Литве необходима демилитаризация, выход из НАТО, вывод из страны немецких и американских оккупантов, также необходимо провести денацификацию в Литве, убрать сотни памятников нацистским преступникам, участникам холокоста, запретить кланы неонацистов. Необходима амнистия политически преследуемых людей, легализация литовской компартии, Союза наблюдателей за правами человека Литвы и других незаконно запрещенных организаций». Он также призвал к отставке руководства литовских спецслужб и созданию Комиссии по расследованию преступлений коррумпированного режима в период с 1990-го по 2021 год. Илья Бегун:

Это нам говорит лишь о том, что у них сейчас идет полный идеологический раздрай. У них нет единого вектора развития государства, каждый пытается перетянуть на себя. Эти неонацистские векторы, которые в частности продвигает Науседа, но самый яркий пример – это Габриэлюс Ландсбергис, глава МИДа, внук своего дедушки, даже не надо углубляться далеко. Ты себе можешь представить, чтобы у нас, к примеру, Гайдукевич или Давыдько в момент кризиса в августе прошлого года предложили бы сместить Караева с должности? Да не возможно даже себе такое вообразить. Григорий Азаренок:

А в Литве уже звучат. Илья Бегун:

В Литве уже второй день этих протестов, сегодня он будет. Ты правильно сказал: раз сегодня утвердили, 11 августа, значит, еще больше людей должно выйти. Значит, у нас получается что? Второй день, а они начинают делить власть. Ну и что можно сказать о том, кто там был в Сейме? Литовцы говорят, что им до Беларуси как до Луны шагать Григорий Азаренок:

То есть режим гнилой и вот-вот рухнет. Илья, давай послушаем, что говорят простые литовцы, в том числе и о нас, о белорусах.

Литва – это элит. Сидит вот этот [...] элит здесь. Они элит, а мы это блохи, понимаешь? Мы – это блохи, которые платят налоги. Где этот президент? Все, Литвы нет как государства. Это, короче, просто район ЕС, геев и всяких других извращенцев. Все, вот мы, люди нормальные, сейчас пришли воевать против этого всего.

Наконец праздник демократии пришел и на наши улицы. Мы наконец становимся Западной Европой, где одна часть народа, служащая в полиции, дубасит другую часть народа, которая протестует против фашиствующей хунты, захватившей нашу общую родину.

Что касается Лукашенко, я его уважаю, он сохранил промышленность. [...], они только и ждут момента, чтобы купить Беларусь и сделать из вас рабов, как наших литовцев сделали рабами. – Не знаю, в каком-то концлагере живем.

– А нам представляют, что концлагерь в Беларуси.

– Да, нам до Беларуси, как раком до Китая. Григорий Азаренок:

Вот, литовцы говорят, что до Беларуси, как до Луны, им шагать. «Они указывают Китаю, стране с населением более миллиарда, чья экономика – это более 30% от мировой» Илья Бегун:

До Луны, скажем так. Пусть они ее сначала увидят сквозь свое облачное небо, потому что такое ощущение, словно у них оно будет закрыто полностью тучами из-за горящих печей. Прости, но, по-моему, лет через пять дойдет до такого абсурда там. У них сегодня одна главная фундаментальная проблема: страна маленькая – амбиции большие. Ну так, может быть, пора им губозакаточную машинку? Григорий Азаренок:

Они даже решили с Китаем ругаться. Илья Бегун:

Я даже не хочу упоминать их в контексте Китая, литовцев меньше, чем уйгуров. Они указывают Китаю, стране с населением более миллиарда, чья экономика – это более 30% от мировой. Когда они хотя бы дорастут до уровня того, чтобы носить штанишки сразу же после Китая, только тогда можно говорить, а пока только в панамку могут засунуть свои все эти предъявы и обвинения. Первый шаг, который стоит сделать новой власти Литовской Республики, – это наладить дружеские отношения

Григорий Азаренок:

Сегодня стало известно, сколько денег литовское правительство потратило на наших беглых. Это, конечно, сумма астрономическая. Илья, новая власть, которая будет строить новую Литву, выдаст нам беглых преступников? Надо же будет исправить ошибки предыдущей. Илья Бегун:

Я думаю, это первое, что необходимо сделать, потому что суммы, на которые ты сделал отсылку, там около 200 миллионов евро, если я правильно помню. Идет общая потеря в экономике Литвы от конфронтации с Беларусью. Первый шаг, который стоит сделать новой власти Литовской Республики, я надеюсь, что это будет в ближайшее время, – это наладить дружеские отношения. Потому что у нас есть договор о добрососедстве. И он не работает. Григорий Азаренок:

Идеальным шагом будет выдать нам Светку, Вячорку и Сандаля. Илья Бегун:

Всех этих уголовников, уголовниц и всех тех, кто признан в Беларуси экстремистом. Григорий Азаренок:

Я думаю, что телеканалу СТВ сейчас стоит приступить к съемкам фильма о богатстве Науседы «Золотое дно» Илья Бегун:

«Янтарное дно». Григорий Азаренок:

Янтарное дно, все верно. А Telegram-канал NEXTAS, мы можем ждать деанон карателей Науседы и информацию об их зарплате за разгон мирных граждан? «Хотим, чтобы эта ситуация была максимально иронично выставлена, насколько в прошлом году было с их стороны»