Белорусы и иностранцы о выступлении Лукашенко: «Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ»

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» вызвал широкое обсуждение не только в экспертных кругах. Сказанное главой государства нашло отклик и среди простых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни писем поступают в адрес Администрации Президента, в которых люди делятся своим мнением относительно услышанного. Приходят и слова благодарности за достойно пройденный период информационных атак и беспрецедентного давления.

Алексей Страпко, Солигорск:

Разговор был ярким и непростым, а иногда откровенно острым. Было видно, как вы болеете за страну и за все, что происходит в эти непростые времена. Хочу выразить вам свое уважение и восхищение силой духа, мужества и стойкости. Вы настоящий лидер нации и патриот Родины!

Галина Толстая, Узда:

Осталась под огромнейшим впечатлением от честности, открытости и искренности вашего разговора. Спасибо огромное за то, что, несмотря на такие сложности, вы остаетесь верным и преданным своему белорусскому народу.

Ирина Крестева, Минск:

Я и вся наша семья благодарим вас за сильную политику и то, что позволили спокойно жить и развиваться нашей экономике, не вводя навязанных ограничений, как во многих странах мира, в связи с ковидом. Позвольте также от всей души высказать чувство признания и уважения за этот непростой год управления страной, который вы и все причастные люди выстояли с большим достоинством! Надо отметить, что десятки писем поступают также из-за рубежа. Люди адресуют слова поддержки Президенту и нашему народу.

Мирзазада Сейран Тарлан оглы, азербайджанец из Черногории:

Восхищаюсь вами. Несмотря не клеветнические кампании против вас, есть миллионы людей, которые восхищаются вашими решительными, смелыми, бесстрашными политическими и стратегическими шагами и политикой. Не только в Беларуси, но и во многих других странах. Желаю, чтобы каждый представитель белорусского народа понимал вашу историческую миссию и был с вами до конца.

Сергей Одарич, Киев:

С вниманием и интересом посмотрел «Большой разговор» с вами. Ценю вас, потому что вы не просто политик, вы государственник, державець, уладар. Таких мало. С глубоким уважением.

Александр Александрович, Ростовская область:

Изящно, четко и по существу. Преклоняюсь перед вашим мужеством, вашим патриотизмом, вашей прямолинейностью. Вы в глаза и прямо говорите то, что думаете. Настоящий мужик, настоящий человек! Вы реально делами доказали, что любите свою страну и свой народ. Глупцы те, кто этого не понимает.