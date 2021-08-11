Влияет много факторов. Можно ли справиться с эмоциональным выгоранием без психолога?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что в одной известной IT-компании пошли дальше и придумали стимулировать работников, поднять им настроение – это помогать им выплачивать кредит на образование, ввести дополнительный выходной и вообще сократить совещания на рабочих местах.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы красиво и понятно рассказываете, я сейчас процитирую. В российском Министерстве труда пообещали изучить синдром выгорания и разработать комплекс мероприятий для восстановления нормального самочувствия граждан. В этот момент у меня мозг ломается, потому что мне хочется понятных формулировок. Наталья Надольская:

А мне представляется зарядка на рабочем месте, которая раньше была популярной. Алена Родовская:

Есть нормальное русское слово «профилактика». У меня вопрос ко всем гостям: как вы думаете, сможем ли мы сейчас научить к этому готовить сами себя без участия психолога, друзей? Какой-то внутренний самоанализ и работа над собой.

Ольга Анушкина, психолог:

Я попробую ответить на этот вопрос. Конечно, это возможно. Мы должны знать, что нам интересно в нашей работе, что я хочу еще изучить и что мне нравится. Это как некоторая зона ближайшего развития. Это баланс между работой и отдыхом, что мне интересно кроме работы. Сколько времени я могу уделять тому, что мне нравится, сколько я могу спать, это важно. Когда я могу гулять, ездить в отпуск и так далее. И мои хобби. То есть это классика жанра, которая должна быть. Если перекос баланса идет в сторону работы, то через какое-то время мы будем замечать признаки выгорания. Наталья Надольская:

За границей очень популярно по любому поводу обращаться к психологу. У нас такая практика редкая. В какой момент стоит задуматься: а не пойти ли мне к психологу, если вдруг в меня проблемы на работе? Ольга Анушкина:

У нас эта практика уже не редкая.

Наталья Надольская:

С какими симптомами профессионального выгорания к вам обращаются? Что говорят? Ольга Анушкина:

Обычно они не говорят, что у них синдром профессионального выгорания. Люди приходят со следующими запросами: знаете, у меня панические атаки, что с этим делать? Знаете, у меня вроде все хорошо, но я не хочу идти домой. Знаете, на работе все прекрасно, отличная работа, хорошо платят, только почему-то я сижу перед компьютером и ничего не понимаю. Сейчас надо аттестацию сдавать, а я не могу себя заставить. Или такой вариант: что-то я не сплю ночами, уже третью неделю подряд не могу спать, что со мной происходит? Или варианты, когда говорят, что все хорошо, но счастья как-то нет.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А вы говорите, что это профессиональное выгорание. Ольга Анушкина:

Я начинаю разбираться и выяснять, что очень много факторов, в том числе и профессиональное выгорание. Алена Родовская:

Николай, вы можете поддержать эту мысль, что все-таки выгорание – это следствие плохого тайм-менеджмента?

Николай Ярец, парфюмер-стилист:

На мой взгляд, ответственность за профессиональное выгорание (неважно, это государственное предприятие или частная компания, которая берет на работу себе сотрудников) лежит на всех руководителях, которые берут к себе людей работать. Чтобы у человека не порождался страх о невыплате тех же кредитов, например, вы говорили про страну, где это поддерживается, у него не будет тогда мыслей искать что-то новое. У него будут мысли, как он глубже в этой профессии может развиться и принести вклад в эту компанию. Алена Родовская:

Наверное, самое сложное – найти то новое. Потому что человек, который всю жизнь занимался, в профессии состоялся. Вот забери сейчас у Анастасии преподавание, театр.

Николай Ярец:

Как мы справляемся с теми или иными эмоциями, находясь на рабочем месте или в спектакле, на сцене, когда мы поем песню, когда в душе кто-то поет песню. А потом приходит к Ольге и говорит, что устает на работе, не хочет аттестацию сдавать. Но песни в душе поет. Это же все зависит от того, как мы относимся к тому делу, что мы делаем. Если человек внутренне способен развивать себя, то никогда никакого эмоционального выгорания не будет. Он будет находиться в своем творчестве. А творчество – это и гуманитарии, и технические науки, это все творчество. Алена Родовская:

Вы идеалист. Вадим, если, придя к вам в центр, молодые люди зададут вопрос: подберите по моему психотипу, по моим предыдущим работам мне новую профессию, чем мне заниматься? Вы поможете?

Вадим Сушко, директор образовательного центра:

Все можно подобрать. Конечно. Алена Родовская:

А что вы делаете? Какие-то психологические тесты? Вадим Сушко:

Прежде всего, чтобы человек мог попробовать. Он пробует и таким образом может определиться. Екатерина Забенько:

То есть есть возможность попробовать, даже применить себя в разных сферах. Геннадий, от вас хочу услышать, чтобы вы сказали: «Не бойтесь менять свою жизнь, если вы чувствуете в этом потребность».

Геннадий Шевчук, тестировщик ПО, кардинально сменил сферу деятельности:

Я полностью с этим согласен. Если так рассудить, а что мешает поменять профессию? У тебя сегодня монотонность, приходишь домой, ругаешься с детьми, с женой, с соседями. Перегрузись. Наталья Надольская:

Чтобы поменять профессию, надо сначала обучиться ей. Геннадий Шевчук:

Нет. У меня даже сейчас сосед уволился и говорит, что месяц вообще ничего не будет делать. А через месяц буду искать работу. И то не такую, где он сначала работал.