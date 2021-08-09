Что надо делать Беларуси и Литве, чтобы вернуть дружбу? Ответил Лукашенко

– Я тоже о своем, о наболевшем. Уважаемый Президент, вы сказали, что литовско-белорусские отношения сейчас никакие. Есть ли какая-то возможность, чтобы они нормализовались? И если есть такая возможность, что надо делать сторонам, чтобы все-таки вернуть то общение, ту дружбу, что была до прошлого года?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно. Мы соседи, определено все это богом. И мы всегда жили и мы будем жить как соседи. Мирно и дружно. Но когда? Зависит сегодня от нас. Недавно такой вот луч промелькнул грязный. Но луч. Что вот пусть Лукашенко сделает то-то, тогда мы будем о чем-то говорить. Слушайте, вы мне условий не ставьте. Вы же знаете, что я не один и не пять лет у власти. Мне уже ставили много условий. Разные люди ставили. Не надо ставить. Вообще-то, можете поставить, если имеете на это право. Вы не имеете права на это.

Я не прятал у себя в Беларуси ни боевиков, ни оппозиционеров. Они же тоже у вас есть в Литве. Я же никогда этого не делал. Я не делал недружественных шагов в отношении Литвы. Ваш президент позвонил мне в прошлом году, по-моему. Пандемия уже была, мы как раз обсуждали этот вопрос. Слушай, лучший друг. Что потом произошло? Что с вами случилось? Поэтому, если вы хотите, давайте начнем на каком-то уровне вести диалог. Но без всяких предварительных условий, потому что Беларусь не заслуживает вот такого разговора. Вы там освободите политических заключенных.

Вы что? Вы откуда… Один говорит, уже сегодня вроде кто-то с Америки заявил, что 600. Вы назвали 400. Вы определитесь, сколько у нас этих так называемых политзаключенных. И потом, на основании чего вы это? У нас что? 58-я статья, как до войны? Или какая там? 52-я была? Слушайте, у нас нет статьи «политический заключенный». У нас нет такой статьи. На основании чего вы такие выводы делаете? Ладно, журналисты бы там где-то обвинили, но политики об этом заявляют. Ну и потом, со своими заключенными мы разберемся сами.

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