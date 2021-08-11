«Вопрос о смертной казни». Как могут измениться нормы относительно высшей меры наказания?

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии:

Это конституционный статус Всебелорусского народного собрания, поскольку это новый институт в системе государственной власти и он должен обладать определенными конституционно-властными полномочиями, при этом не нарушать действующую систему государственной власти нашей страны и взаимодействие. Вторая позиция – это вопрос о смертной казни. Здесь имеются три варианта. Первый вариант – сейчас эту норму, статью 24, не изменять, не трогать. Поскольку это положение у нас рассматривалось на референдуме в 1996 году за сохранение смертной казни. Далее, уже если возникнут объективные условия, рассматривать на специальном референдуме. Поскольку сегодня у Президента также есть право введения моратория на исполнение или применение смертной казни. То есть возможно поэтапное решение, как в других государствах. Были предложения изменить эту норму, статью 24, и установить смертную казнь только за преступления террористической направленности, где гибель людей произошла. Третий вариант – вообще поставить вопрос об отмене смертной казни.

Пётр Миклашевич: с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам

В ближайшее время проект изменений в Конституцию доработают и внесут на рассмотрение Президенту до 1 сентября.