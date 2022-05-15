Повысят ли в Беларуси цены на коммуналку и когда все будут пить «вкусную» воду? 7 важных вопросов министру ЖКХ

Новости Беларуси. В ЕС дорожают услуги ЖКХ. Так, в некоторых городах Латвии могут отключить горячую воду до наступления холодов. А в 2022 году жилищно-коммунальные услуги подорожали уже на 16 процентов. И дальнейшие финансовые прогнозы, увы, не греют. А что с тарифами ЖКХ в Беларуси, когда нас обеспечат качественной водой и придет ли капитальный ремонт в каждый дом? Эти и другие вопросы мы обсудили в студии программы «Неделя» на СТВ с министром жилищно-коммунального хозяйства Андреем Хмелем. Никаких резких повышений тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси не ожидается

Ольга Коршун, СТВ:

Мы смотрим на страны Европейского союза и там видим повышение стоимости услуг ЖКХ. У нас планируется в этом году повышение на жилищно-коммунальные услуги? Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Что касается вообще сравнения с Европейским союзом и с нами, нужно понимать, что благодаря политике грамотной, которую глава государства проводит, мы сегодня имеем достаточно доступные цены на энергоресурсы. Это определяет в том числе и стоимость тарифов. Никаких резких повышений тарифов на жилищно-коммунальные услуги у нас не ожидается ни в этом году, ни в следующем. Мы как работали все предыдущие годы, так и будем работать планово в этом направлении. Ольга Коршун:

Перед вашим ведомством и перед нашей сферой ЖКХ стоит на самом деле много задач. Одна из задач – уровень использования ТКО в 2025 году должен достичь 64 %. Это реальная цифра?

Андрей Хмель:

У нас уже по прошлому году процент использования твердых коммунальных отходов составил 29. Эта цифра из года в год растет. И мы понимаем, что вопрос в первую очередь экологический. Уже в этом году мы начинаем использовать твердые коммунальные отходы в виде топлива. На «Красносельскстройматериалы», на цементном заводе, это одно из важных направлений. По результатам испытания, опробования, думаю, будем распространять эту практику на всю территорию Беларуси. Ну и строительство предполагается в Минске сортировочного завода, в том числе с целью подготовки этого RDF-топлива и направления его в Гродненскую область для использования на «Красносельскстройматериалы».

Ольга Коршун:

Прорабатывается вопрос о включении услуги видеонаблюдения в состав условно коммунальных услуг. То есть у нас есть какая-то камера, она висит около подъезда. И за нее мы будем платить все вместе. Это действительно так, такая услуга будет включена в ЖКХ? Андрей Хмель:

Скажу, что понятия «коммунальные услуги» сегодня не существует. Есть основные жилищно-коммунальные услуги и дополнительные жилищно-коммунальные услуги. В перечне дополнительных жилищно-коммунальных услуг установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией существует. Эта услуга сегодня оказывается. Повторюсь, она является дополнительной. Чтобы ее оказывать, сегодня люди должны уполномоченному лицу по управлению общим имуществом заявить о том, что они хотели бы получить ее. Далее уполномоченное лицо проведет процедуру закупки, определит ту организацию, которая эту услугу будет предоставлять. И далее, у кого есть желание, тот заключит договор на эту услугу. Что касается цены этой услуги, она определяется только исполнителем и получателем услуги в рамках договора. Она сегодня не регулируется Министерством жилищно-коммунального хозяйства. И если человек не хочет, чтобы она оказывалась, он вправе отказаться. И в жировку эта дополнительная жилищно-коммунальная услуга может быть включена только при наличии договора у этого гражданина на оказание этой услуги. Поэтому сегодня все законодательные акты приняты. Она включена, повторюсь, в перечень дополнительных жилищно-коммунальных услуг. К 2025 году все жители страны будут пить воду, соответствующую абсолютно всем нормативам

Ольга Коршун:

Еще одна задача такая, которая стоит перед ведомством и волнует многих давно, – это обеспечение Минска водой из подземных источников. Когда мы будем пить вкусную воду все в Минске, а не только отдельные районы, которым повезло чуть больше? Андрей Хмель:

Глава государства потребовал от нас решить вопрос обеспечения качественной питьевой водой потребителей до 2025 года. То есть до 2025 года как и минчане, так и все жители страны, у кого есть централизованное водоснабжение, будут пить воду, которая соответствует всем нормативам абсолютно. Она и так практически везде соответствует. Но здесь вопросы обезжелезивания в первую очередь. Не в Минске, но в других регионах страны. Мы этот вопрос решим. Ольга Коршун:

Ни для кого не секрет, что даже в Минске есть дома, которые требуют капитального ремонта. Люди часто действительно жалуются на то, что в доме нет капитального ремонта, в доме течет крыша, или еще какие-то есть проблемы. Будет ли активизирована работа и в этом направлении?

Андрей Хмель:

Мы сегодня понимаем, что практически 35 % обращений граждан касаются содержания жилищного фонда. Уже в прошлом году мы практически 3 % капитального ремонта всего жилищного фонда по стране выполнили. И будем продолжать. Но нужно понимать, что не только капитальный ремонт определяет состояние дома. Это и техническое обслуживание, и текущий ремонт. Сегодня текущий ремонт, например, жилых домов (течь кровли, стыков стеновых панелей), выполняется только за счет бюджетных средств. Только. Графики составляются. И сегодня понятно, что многие люди, не видя свой дом в графике перспективном на пять лет, переживают, но придет очередь. Ольга Коршун:

Недавно совсем прошло совещание у Президента по вопросам, как функционирует вверенная вам сфера. Понятно, что люди жалуются и на услуги ЖКХ в том числе. И жалуются в том числе по вопросам благоустройства населенных пунктов. Какие меры предпринимаются для решения этих вопросов?

Андрей Хмель:

Да, это так. Большая часть обращений граждан непосредственно направляется в государственные органы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Это связано с тем, что каждый человек в нашей стране пользуется данными услугами. С этим связано. Конечно, есть недоработки, есть проблемы в отрасли. Что касается благоустройства, есть целый раздел в государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда», на основании которого выполняется определенный перечень работ. В этом году руководство правительства приняло решение – еще дополнительно практически 50 миллионов рублей выделено на вопросы по благоустройству, а конкретно на приведение улиц в населенных пунктах в надлежащее состояние. Даже в условиях санкций, в условиях пандемии правительство, глава государства, Министерство финансов находят возможность для того, чтобы эту работу продолжать и делать. Я считаю, что в вопросах благоустройства мы сегодня ждем более активной гражданской позиции нашего населения, чтобы боком с нами становились и делали. Например, проведение тех же субботников. Вроде бы массово. Мы делаем какую-то определенную работу для людей, но, к сожалению, присоединяется сегодня не так много простых граждан. Надо понимать, что это наш общий дом и что вопросы содержания объекта благоустройства, улучшения окружающего состояния, окружающей среды – это совместная работа не только чиновников, тех людей, которые работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но в том числе людей. Поэтому всегда с удовольствием их призываем поучаствовать вместе.

Ольга Коршун:

Если придут в какой-то ЖЭС, свой ЖЭС, обратятся за лопатой, например, им не откажут? Андрей Хмель:

Не откажут. Ольга Коршун:

Это в рамках дозволенного. Андрей Хмель:

Да. Безусловно. «Миллионы, миллионы цветов». Как проходит уборка после 9 Мая? Ольга Коршун:

Вопрос, который пролегает не только в сфере ЖКХ, но и в сфере нашей совести, что ли. Вот в Риге на неделе была настоящая битва властей с памятником освободителям, который стоит в центре города. Люди несли туда цветы на 9 Мая, возлагали, а потом бульдозером так нагло по ним проехались и убрали. У нас возложение проходит цивилизованно, не демократичным способом. Все, кто хочет, приходят. Но мы же эти цветы тоже утилизируем. Как у нас происходит этот процесс?