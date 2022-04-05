«По работе коммунальщиков люди судят в целом о работе власти». Итоги совещания у Президента по сфере ЖКХ

Новости Беларуси. Оценка рядового потребителя – главный критерий эффективности работы ЖКХ. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 апреля во время совещания по вопросам данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства обозначил настораживающую тенденцию: в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб. О том, какие вопросы в топе у белорусов и какие задачи были поставлены к работникам системы ЖКХ для их решения, в материале Алены Сыровой.

Цены, строительство жилья и качество оказания услуг ЖКХ – три бессменных лидера рейтинга извечно волнующих каждого, независимо от статуса и должности, вопроса. Хотя, конечно, среди нас есть те, кого профессия и уровень ответственности обязывают беспокоиться больше других. Ведь от благополучного развития, скажем, сферы ЖКХ зависит комфорт и настроение отдельно взятого белоруса, а значит, общее настроение в стране. Тот самый базовый уровень ежедневного комфорта зависит прежде всего от коммунальщиков. Отсюда такое пристальное внимание к ЖКХ со стороны главы государства. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Причем не забывайте: по работе коммунальщиков люди судят в целом о работе власти, прежде всего районной и городской. А потом и выше. И если вы где-то недорабатываете, будет не просто критика, а серьезное неудовлетворение наших людей. Министр ЖКХ: в среднем 4,7% бюджета семьи тратится на ЖКУ. Это очень хороший показатель. Подробнее здесь. Министр констатирует: жалоб на работу коммунальщиков стало меньше на 2,8 %. А Президент озвучивает факты, положенные ему на стол накануне совещания.

Александр Лукашенко:

Я вижу из представленных документов, что вы немало делаете для повышения надежности работы оборудования, лифтов, инженерных сетей, обеспечения окупаемости практически всех видов услуг. Но вместе с тем меня настораживает, что в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб. И один за одним начинает приводить примеры. Совсем очевидное: мы так гордимся нашей зеленой, ухоженной Беларусью, наши города не задыхаются в стекле и бетоне, вот только поддерживать этот облик далеко не всегда удается. «Я видел, как это делается в Китае». Лукашенко дал поручения по благоустройству населенных пунктов. Читайте здесь.

Еще одна боль и еще один повод глянуть, а как у других, чтобы для себя перенять лучшее. Речь о переработке отходов. В этом вопросе мы, кажется, серьезно запаздываем. Хотя и примеров, и аргументов в ее пользу более чем достаточно. Ежегодно в стране образуется более 4 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, вторую жизнь обретает скромная их часть. «У нас все это спустя рукава». Лукашенко рассказал о проблеме переработки вторсырья.

Но это скорее из перечня сравнительно новых претензий. И были бы они вместо тянущегося из года в год, но нет. Капитальные ремонты, во время и после которых комфортнее жить не становится, – набившая оскомину проблема. Президент категоричен. Александр Лукашенко: «Когда в камеру поместишь на сутки – другой человек. Грубо, но так получается». Читайте здесь. Аналогичная позиция у Александра Лукашенко и по вопросам взаимодействия с товариществами собственников. И хотя изначально они были созданы для удобства жителей, в итоге удобнее всего себя чувствуют те, кто их возглавляет. Но разве это правильно? «Уберите этих паразитов на теле людей». О чем Лукашенко предупредил белорусов, читайте здесь.

К главе Комитета госконтроля по ходу совещания сегодня, к слову, не раз обращались. К сожалению, нечистоплотность никуда не делась, и у КГК поле для работы. Предстоит контролировать и реализацию предложения министра. Андрей Хмель предложил отменить закупки на услуги ЖКХ по всей республике. Подробности здесь. К слову, на приведение в порядок документов по этому вопросу и не только глава государства отвел не более двух месяцев. Распространяться он будет теперь и на областные центры, и, конечно, на столицу, чему глава Минска, кажется, очень рад (читайте далее). Главное, чтобы все работало в жизни, а не только на бумаге или как в некоторых отчетах службы 115. К ее работе у очень многих есть нарекания.

Как планируют исправлять неоперативную работу коммунальщиков, читайте здесь. Еще одна проблема, практически незнакомая жителям больших городов, но актуальная для тех, кто живет в сельской местности. Вода. Да, не у 100 % жителей нашей страны есть достойный уровень водоснабжения. И несмотря на то, что за последние три года мы построили около 800 станций обезжелезивания (к слову, даже научились производить их в Беларуси), далеко не все довольны качеством воды. Лукашенко: вы новую станцию построили, а трубы, по которым доставляете воду до населения, старые, ржавые. Читайте здесь.