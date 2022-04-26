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Доходы из отходов. Роман Головченко потребовал ускорить темпы получения вторичных материальных ресурсов

26 апреля 2022 16:52
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Новости Беларуси. Меры по повышению эффективности обращения с твердыми коммунальными отходами и получения вторичных материальных ресурсов рассмотрели 16 апреля на заседании Президиума Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Роман Головченко потребовал ускорить темпы развития этой сферы.

Доходы из отходов. Роман Головченко потребовал ускорить темпы получения вторичных материальных ресурсов-1

Правительством утверждены необходимые программные документы. За последнее время ситуация изменилась к лучшему. Вторую жизнь получает каждый четвертый килограмм образующихся твердых бытовых отходов. Но этого недостаточно. Национальная стратегия по обращению с ТБО предусматривает уровень переработки объемов продуктов утилизации до 64 % к 2025 году, а еще через 10 лет и вовсе практически все отходы обращать в полезный продукт. Достичь этого планируют за счет совершенствования системы обращения и логистики раздельного сбора. В планах и производство из мусора RDF-топлива.

Доходы из отходов. Роман Головченко потребовал ускорить темпы получения вторичных материальных ресурсов-4

Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси:
Это будет осуществляться в том числе за счет строительства мусоросортировочных заводов. Предприятий, которые до конца пятилетки должны быть построены – 16. В твердых коммунальных отходах основные три составляющие. Это вторичные материальные ресурсы, где сегодня, в принципе, есть экономика, это тот вид отходов, особенно пластик, которые сегодня не используются или его использовать нецелесообразно. Здесь мы будем внедрять подходы по производству из этого вида отходов RDF-топлива и сжигать его на заводах цементной промышленности Беларуси. Этот проект (линия по использованию RDF-топлива) уже построен на «Красносельскстройматералах». Сегодня завершается проект по производству RDF-топлива в Гродно.  

Доходы из отходов. Роман Головченко потребовал ускорить темпы получения вторичных материальных ресурсов-7

Пока же основная проблема в низком уровне сортировки отходов. Председателем облисполкомов предстоит навести порядок в этом вопросе: от сбора до возвращения вторсырья в повторную переработку.  

# ЖКХ # общество # Роман Головченко # Андрей Хмель # Фотофакт

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