Доходы из отходов. Роман Головченко потребовал ускорить темпы получения вторичных материальных ресурсов

Новости Беларуси. Меры по повышению эффективности обращения с твердыми коммунальными отходами и получения вторичных материальных ресурсов рассмотрели 16 апреля на заседании Президиума Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министр Роман Головченко потребовал ускорить темпы развития этой сферы.

Правительством утверждены необходимые программные документы. За последнее время ситуация изменилась к лучшему. Вторую жизнь получает каждый четвертый килограмм образующихся твердых бытовых отходов. Но этого недостаточно. Национальная стратегия по обращению с ТБО предусматривает уровень переработки объемов продуктов утилизации до 64 % к 2025 году, а еще через 10 лет и вовсе практически все отходы обращать в полезный продукт. Достичь этого планируют за счет совершенствования системы обращения и логистики раздельного сбора. В планах и производство из мусора RDF-топлива.

Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси:

Это будет осуществляться в том числе за счет строительства мусоросортировочных заводов. Предприятий, которые до конца пятилетки должны быть построены – 16. В твердых коммунальных отходах основные три составляющие. Это вторичные материальные ресурсы, где сегодня, в принципе, есть экономика, это тот вид отходов, особенно пластик, которые сегодня не используются или его использовать нецелесообразно. Здесь мы будем внедрять подходы по производству из этого вида отходов RDF-топлива и сжигать его на заводах цементной промышленности Беларуси. Этот проект (линия по использованию RDF-топлива) уже построен на «Красносельскстройматералах». Сегодня завершается проект по производству RDF-топлива в Гродно.