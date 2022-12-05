В Могилёве появится больше 40 ледовых площадок

Новости Беларуси. Устойчивый минус дарит большой плюс поклонникам зимних забав. В Могилеве активно заливают катки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К выходным в областном центре будет работать 43 ледовые площадки, три из которых предназначены для массового катания. Самый крупный каток, на стадионе «Торпедо», составляет почти 5 тысяч квадратных метров. Чтобы добиться идеального покрытия, работы здесь ведутся уже вторую неделю. Снежная подушка готова, сейчас идет заливка. И уже к выходным здесь можно будет разогнаться по полной на коньках.

Николай Толкачев, заведующий структурным подразделением спортивного комплекса:

Сейчас уже каток процентов на 70 готов, еще сегодня-завтра прольем, завтра с помощью специальной техники будем выравнивать, срезать все бугры. Потом с помощью теплой воды будем уже окончательно его доглаживать, потом, может быть, немножечко прольем. Я думаю, в лучшем случае в субботу мы уже должны открыться.

Дмитрий Лотенков, начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома:

Большое количество катков расположено по микрозонам на базе общеобразовательных школ. Практически в каждой школе есть каток. Это большой или поменьше чуть-чуть, может быть хоккейная коробка либо просто ледовая площадка.